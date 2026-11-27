La vicepresidenta de Asturias, Gimena Llamedo, visita la casa malva de Gijón. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red de Casas de Acogida del Gobierno de Asturias ha acompañado a 9.271 personas, entre mujeres y sus hijos, desde 2002, a quienes ha ofrecido protección, atención especializada y apoyo para recuperar su autonomía y desarrollar su proyecto de vida.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha visitado este viernes la Casa Malva de Gijón, centro de referencia de la red, con motivo de la finalización de las obras de reorganización de espacios y reparación de la cubierta. También ha conocido la evolución de los servicios de atención y acompañamiento a las víctimas, así como el balance del servicio Respiro, que arrancó el pasado abril.

La red pasó de atender a 236 personas en 2023 a 398 en 2024 y 467 en 2025. Hasta el 31 de octubre de este año, han recibido asistencia 439 personas: 227 mujeres, 210 hijos e hijas y otras dos personas a su cargo, lo que supone un incremento del 2,6% respecto al mismo periodo de 2025.

Según ha indicado el Principado, estas cifras, junto con la diversidad de las situaciones atendidas, "ponen de manifiesto la necesidad de mantener y reforzar las políticas públicas de lucha contra la violencia de género, así como de seguir avanzando en la especialización de los recursos, tanto en la respuesta inmediata como en los procesos de recuperación y autonomía".