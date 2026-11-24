Centro de salud de Candás - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) desplegará 19 equipos con nuevos profesionales de medicina y enfermería en centros de Atención Primaria de las tres áreas de salud para garantizar que cualquier persona reciba asistencia en la red en un plazo inferior a 72 horas.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, este refuerzo del personal hará posible que se distribuyan los cupos de pacientes más numerosos entre un mayor número de profesionales, lo que incrementará la capacidad de atención y reducirá la presión sobre los equipos que soportan más carga de trabajo. La iniciativa también conllevará las adaptaciones necesarias en los centros sanitarios que requieran ampliaciones o una reorganización de espacios.

Este plan pone el acento en las zonas donde se registra un aumento de la población y que atienden a un mayor número de personas con enfermedades crónicas, fragilidad o necesidad de cuidados continuados.

El centro de salud de Candás ha sido el último en sumarse al listado de recursos que han reducido ya el número de pacientes por profesional. Su plantilla se ha reforzado con un quinto equipo de medicina y enfermería, lo que ha rebajado la media por cupo de 1.800 a algo menos de 1.450 personas. Para habilitar las dos nuevas consultas, una de Medicina y otra de Enfermería, se ha reubicado un almacén.

El cupo medio en primaria se sitúa actualmente en 1.326 personas en Medicina de Familia y 693,3 en Pediatría. Según el ámbito geográfico, en zonas urbanas hay 1.466 pacientes por consulta de Medicina de Familia y 737,6 por consulta de Pediatría, mientras que en poblaciones rurales la media es de 1.164,6 y de 631,9, respectivamente.