Helicóptero del SEPA - PRINCIPADO

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (Sepa) ha asegurado que mantendrá los medios aéreos necesarios para atender incendios, rescates y emergencias sanitarias, pese a que la última licitación para contratar aeronaves tripuladas ha quedado desierta al no recibir ninguna oferta.

El contrato, publicado en octubre, contaba con un presupuesto superior a los 20,8 millones de euros para un periodo de tres años, un 37% más que el anterior, cuya vigencia se prolongará hasta el próximo 31 de diciembre. Según ha explicado el organismo, el cambio en la situación del mercado y la reducción del número de operadores disponibles han dificultado la concurrencia.

En concreto, el Sepa apunta a la entrada en concurso de acreedores de uno de los principales operadores de medios aéreos de España, que ha comenzado a retirarse de distintos servicios de extinción de incendios y rescate, tanto autonómicos como estatales. Esta situación ha reducido la oferta disponible y aumentado la demanda y los precios en un sector con pocas empresas especializadas.

Para garantizar la continuidad del servicio, el organismo ha recurrido a un procedimiento de contratación de emergencia que ha permitido recuperar los dos helicópteros. Además, mantiene con esta compañía el servicio de helicóptero medicalizado y asegura que seguirá utilizando los mecanismos de contratación pública disponibles para mantener los recursos necesarios durante este periodo.

El Sepa trabaja ya en una nueva licitación que actualizará las condiciones técnicas y económicas del contrato para adaptarlas a los costes actuales de operación, mantenimiento y combustible, así como a las dificultades que atraviesan algunos operadores. También revisará los requisitos técnicos, los plazos de incorporación de las aeronaves y las condiciones de disponibilidad, con el objetivo de facilitar la concurrencia de empresas solventes sin reducir las exigencias de seguridad ni la capacidad de respuesta.