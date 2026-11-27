Siero inicia las obras de la primera fase del saneamiento de Trespando, con 864.000 euros de inversión - SIERO

OVIEDO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado las obras de la primera fase del saneamiento de Trespando, con un presupuesto de 864.075 euros y un plazo de ejecución de siete meses. La actuación permitirá dotar de red de saneamiento a unas 30 viviendas, en las que residen alrededor de 90 personas, y conectarlas al colector interceptor del río Nora.

El proyecto contempla la construcción de un colector general de 762,87 metros y otros tres colectores y un ramal para recoger las aguas residuales de los distintos núcleos de la parroquia. También incluye la renovación de 968 metros de la red de abastecimiento de agua potable. Actualmente, Trespando carece de sistema de saneamiento y las viviendas gestionan sus aguas residuales mediante pozos negros, fosas sépticas o vertidos a cauces.

El alcalde de Siero, Ángel García, ha señalado que esta primera fase permitirá llevar el servicio a unas 30 casas y que el Ayuntamiento ya tiene en proyecto una segunda actuación para completar el saneamiento de toda la parroquia. Las obras tienen carácter plurianual y se financiarán con cargo a los presupuestos municipales de 2026 y 2027.