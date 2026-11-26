OVIEDO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 26 de noviembre de 2026 en Asturias cielo nuboso o intervalos nubosos. Brumas y nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas de la Cordillera. Precipitaciones débiles y dispersas de madrugada que tenderán a remitir a lo largo de la mañana. Cota de nieve en torno a 1.400 - 1.600 metros en la Cordillera.

Temperaturas mínimas en ascenso ligero en el tercio occidental y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en aumento, ligero en el litoral. Heladas débiles y dispersas en cotas altas de la Cordillera. Vientos flojos variables con predominio de la componente sur e intervalos de mayor intensidad en el litoral.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 5 grados y una máxima de 14; en Gijón se oscilará entre la mínima de 8 y la máxima de 15, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 15.

En el mar, viento oeste o noroeste 6 o 7 al oeste y 7 u 8 al este, amainando a oeste 4 a 6 desde la noche, y a 2 a 4 al final. Gruesa o muy gruesa disminuyendo a marejada o marejadilla al final. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo a 1 a 3 metros desde la madrugada. Aguaceros y tormentas con regular o mala.