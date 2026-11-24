OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, martes, día 24 de noviembre de 2026 en Asturias cielos muy nubosos o cubiertos, con precipitaciones extendiéndose de oeste a este desde la mañana, en general débiles o localmente moderadas, mas probables y persistentes en la mitad occidental.

Cota de nieve bajando a lo largo del día hasta los 1.200 metros, pudiendo dejar acumulados significativos en cotas altas al final del día. Temperaturas mínimas en ligero ascenso. Temperaturas máximas en descenso generalizado. Viento flojo de suroeste, arreciando a moderado de oeste en el litoral con rachas fuertes.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 8 grados y una máxima de 13; en Gijón se oscilará entre la mínima de 9 y la máxima de 16, y Avilés entre una mínima de 8 y una máxima de 14.

En el mar, viento componente sur 2 o 3, arreciando temporalmente a suroeste 3 o 4 durante la tarde. Marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 2 a 3 metros disminuyendo a en torno a 2 metros.