OVIEDO 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, lunes, día 23 de noviembre de 2026 en Asturias cielos nubosos o muy nubosos con predominio de las nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en descenso generalizado, y máximas sin cambios o en ligero ascenso en las comarcas del extremo suroccidental. Viento flojo variable con predominio de la componente sur.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 4 grados y una máxima de 16; en Gijón se oscilará entre la mínima de 7 y la máxima de 17, y Avilés entre una mínima de 6 y una máxima de 16.

En el mar, viento de componente oeste de fuerza seis o siete, amainando a fuerza cinco o seis a partir de la noche, a oeste o suroeste de fuerza tres a cinco a partir de la madrugada, y a componente sur de fuerza dos o tres al final. Marejada o fuerte marejada, disminuyendo hasta marejadilla. Mar de fondo del noroeste de uno a dos metros aumentando a dos a tres metros. Aguaceros ocasionales hasta la madrugada.