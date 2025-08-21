El tiempo para este jueves en Asturias

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy, jueves, día 21 de agosto de 2025 en Asturias cielo nuboso o cubierto por nubes bajas principalmente, acompañados de brumas en el interior y bancos de niebla asociados en sus zonas altas, más densas y persistentes de madrugada y por la noche. Lluvias débiles acompañadas de algún chubasco disperso en el tercio oriental a primeras horas de la tarde, tendiendo a remitir a media tarde.

Respecto a las temperaturas, no se esperan cambios significativos. Viento flojo variable con intervalos de moderado del norte durante la tarde.

En cuanto a las temperaturas en las principales ciudades de la región, Oviedo registrará una mínima de 15 grados y una máxima de 22; en Gijón se oscilará entre la mínima de 17 y la máxima de 24, y Avilés entre una mínima de 17 y una máxima de 23.

En el mar, viento oeste o noroeste 4 o 5, localmente 6 al este de Lastres, amainando por la noche a 2 o 3 al oeste de Peñas. Marejada, localmente fuerte marejada en el extremo este, disminuyendo por la noche a marejadilla al oeste de Peñas. Mar de fondo del norte o noroeste aumentando a 1 metro. Lluvias. Temporalmente regular o mala.