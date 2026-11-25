El director de Control Comercial y de Precios de Banca de Empresas de Unicaja, José Marcos Fernández, y la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, Susana Luque. - UNICAJA

OVIEDO 25 Nov. (EUROPA PRESS) - Unicaja y la Universidad de Oviedo han renovado su convenio de colaboración para reconocer el esfuerzo y los resultados de los estudiantes con los mejores expedientes académicos. En el marco de este acuerdo, la entidad financiera volverá a patrocinar los Premios a los Mejores Expedientes de la Universidad de Oviedo.

La ceremonia de entrega se celebrará este viernes, 27 de noviembre, con motivo de la festividad de Santa Catalina de Alejandría, patrona de la institución académica. Según ha informado Unicaja en nota de prensa, la entidad entregará el 'Premio Unicaja al Mejor Expediente de la Universidad de Oviedo', además de las distinciones a los mejores expedientes del Grado en Administración y Dirección de Empresas y del Grado en Economía.

El edificio central de Unicaja en Oviedo, en la plaza de la Escandalera, ha acogido la firma de este acuerdo, suscrito por el director de Control Comercial y de Precios de Banca de Empresas, José Marcos Fernández, y la vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, Susana Luque.

José Marcos Fernández ha señalado que el apoyo de Unicaja a esta iniciativa refleja "el compromiso de la entidad con la formación, la promoción del talento joven y el reconocimiento del esfuerzo y los méritos académicos, elementos fundamentales para el desarrollo de las nuevas generaciones y el progreso de la sociedad".

Asimismo, ha destacado "la importancia de mantener una estrecha colaboración con una institución de referencia como la Universidad de Oviedo y de contribuir a generar oportunidades para los jóvenes en una etapa decisiva de su desarrollo personal y profesional".

Por su parte, Susana Luque ha agradecido el compromiso de Unicaja con la Universidad de Oviedo en estos premios, un reconocimiento a la excelencia académica y el talento joven. La vicerrectora de Transferencia y Relaciones con la Empresa ha destacado que "la renovación de este acuerdo refleja la confianza de la entidad en nuestra institución y su apuesta por la formación y el futuro de nuestros estudiantes".

RECONOCIMIENTO A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES

Cada año, la Universidad de Oviedo reconoce con estos galardones a los estudiantes que han obtenido los mejores resultados académicos. En esta edición, el Premio Unicaja al Mejor Expediente de la Universidad de Oviedo del curso 2025-2026 ha recaído en María Cebrián, graduada en Lengua Española y sus Literaturas.

Asimismo, Sara Piñeras Pais y José Antonio González Ochoa han obtenido los premios a los mejores expedientes de los grados en Administración y Dirección de Empresas y en Economía, respectivamente.