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OVIEDO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Vox en la Junta General del Principado ha registrado este martes una enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley del Principado del impuesto sobre estancias turísticas, al considerar que su aplicación supondría costes para el sector turístico y los ayuntamientos y que la regulación no se ajusta a la realidad de Asturias.

En su iniciativa, la formación sostiene que el proyecto reproduce el modelo aprobado en Galicia mediante la Ley 5/2024, sin adaptarlo suficientemente a las características del Principado. Vox fundamenta su rechazo en el impacto económico del tributo, la justificación de su aplicación, el reparto de las obligaciones fiscales y la rigidez de su diseño.

Entre sus principales argumentos, el grupo cuestiona que la configuración del impuesto pueda afectar a los desplazamientos por motivos laborales o profesionales. Según ha explicado, la inclusión de personas jurídicas y entidades a cuyo nombre se expida la factura por el alojamiento podría dejar gravados viajes de trabajo que no estarían cubiertos por las exenciones previstas, lo que supondría un coste adicional para empresas, profesionales y trabajadores.

La formación también ha cuestionado que exista una situación de saturación turística que justifique el nuevo tributo. En este sentido, sostiene que problemas como el precio de la vivienda o la falta de inversión pública responden a otros factores y cita datos de SEGITTUR que, según su interpretación, sitúan a Asturias en el séptimo puesto en número de turistas en agosto y en el último en febrero.

Respecto al impacto económico, Vox ha señalado que la memoria económica del proyecto contempla una recaudación agregada de 2,5 millones de euros en el conjunto de los concejos asturianos. La formación considera que esta cantidad es insuficiente en relación con los costes que atribuye a la aplicación y gestión del impuesto.

Por último, el grupo ha criticado el reparto de las responsabilidades fiscales previsto en el proyecto, que atribuye a los establecimientos turísticos funciones como la repercusión, autoliquidación e ingreso del tributo, además de otras obligaciones formales. También ha cuestionado que el sistema de recargos traslade a los ayuntamientos parte de la responsabilidad política de su aplicación, mientras el Principado retendría una parte de los ingresos para sufragar los costes de gestión del Ente de Servicios Tributarios.