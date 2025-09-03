El curso arrancará en Cantabria con 83.700 alumnos, 8.500 docentes y los centros como espacios "libres del uso" de móvil

Como novedad también habrá un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso y trato discriminatorio a docentes y personal

SANTANDER, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El nuevo curso escolar arrancará la próxima semana en Cantabria con unos 87.700 alumnos, que son cerca de 3.000 menos que hace un año, y casi 8.500 docentes, a los que hay que sumar 2.300 más de los centros sostenidos con fondos públicos y que elevan el total a 11.000.

Este 2024-25 la región contará con 375 centros educativos, con dos que se inaugurarán próximamente en Anero y Colindres, y que serán "espacios libres" del uso de teléfonos móviles.

Se trata de una de las novedades de este año académico, fruto de una orden regulatoria del uso de dispositivos digitales publicada en el Boletín Oficial De Cantabria (BOC) este miércoles, cuando el consejero del ramo, Sergio Silva, ha informado en rueda de prensa del nuevo curso, en la que ha indicado que esa regulación ha sido progresiva desde el curso 2023-24 y un ámbito en el que ha habido "incidentes" pero no "problemas graves".

Entre las novedades también destaca un protocolo de actuación ante situaciones de violencia, acoso laboral, discriminatorio, por razón de sexo, orientación e identidad sexual y acoso en el trabajo, ejercido hacia personal docente y no docente en los centros.

Y también es pionero, incluso a nivel nacional, un protocolo de actuación para la gestión de conflictos laborales en centros educativos a través de la mediación.