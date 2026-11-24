Archivo - Temporal marítimo de viento y lluvia en Cantabria.-ARCHIVO - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha aumentado de amarillo a naranja (peligro importante) el aviso por fenómenos costeros adversos decretado para este miércoles, 25 de noviembre, en el litoral de Cantabria.

En concreto, el riesgo por mala mar comenzará en su nivel amarillo (peligro bajo) entre las 19.00 horas de este martes y las 3.00 horas del miércoles, por la llegada de mar combinada del noroeste de 4 a 5 metros, y viento del oeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

Con la finalización del riesgo amarillo se activará un nivel superior, el naranja, entre las 3.00 y las 22.00 horas.

La previsión para esta franja temporal es de mar combinada del noroeste en torno a los 5 metros, y viento del oeste de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8).

A las 22.00 horas del miércoles vuelve a descender el nivel de riesgo, que pasa de nuevo a amarillo, hasta las 6.00 horas del jueves, retomándose el viento del oeste o noroeste de 50 a 61 kilómetros por hora (fuerza 7).

El litoral tendrá también activado el aviso amarillo por fuerte viento entre las 6.00 y las 18.00 horas del miércoles, día 25, ante la previsión de rachas del oeste de hasta 90 kilómetros por hora.

RECOMENDACIONES

Ante estos avisos, el Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

Por la llegada de mala mar solicita a la población que se aleje de malecones, playas, espigones y de otros lugares próximos a la línea de costa; que evite estacionar los vehículos en zonas que puedan verse afectadas por el oleaje; y que respete en todo momento los cordones de seguridad y los vallados habilitados por las autoridades pertinentes.

Ante la previsión de fuertes rachas de viento se recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos; retirar macetas y todos aquellos objetos exteriores que puedan caer a la vía pública y provocar un accidente; evitar zonas boscosas; alejarse de cornisas, muros o árboles que puedan desprenderse; evitar pasar por edificaciones en construcción o en mal estado, y extremar las precauciones en los desplazamientos por carretera, fundamentalmente en viaductos y salida de túneles.

Si se produce cualquier incidencia se debe de llamar lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención.

Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.