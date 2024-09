Agricultores de Cantabria y otras CCAA se concentran en Santander contra la importación de cereales de Ucrania

SANTANDER, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de agricultores procedentes de Cantabria, Castilla y León, y Extremadura se han concentrado este miércoles en el acceso al Puerto de Santander en protesta por las "excesivas" importaciones de cereales procedentes de Ucrania, que están haciendo "competencia desleal" a las producciones españolas.

La movilización, convocada por Unión de Uniones el pasado lunes en Madrid y que se trasladará a otros puntos "estratégicos" como Tarragona en los próximos días, tiene el objetivo de exigir al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que se apliquen las causas de salvaguardia que establece la normativa comunitaria para que el cereal importado de Ucrania se sitúe a precios "equiparables" al coste de producción que le cuesta a un productor de España.

En la concentración de este miércoles a las 12.00 horas en Santander, que ha cortado en tráfico momentáneamente en la rotonda del acceso de mercancías al Puerto, los agricultores participantes han tirado maíz al suelo y han portado pancartas que decían 'Democracia real en el campo ya', 'Somos el futuro' y 'Precios justos para el cereal, no a las importaciones abusivas'.

"Nos están hundiendo a los agricultores", ha lamentado el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, en declaraciones a Europa Press, que ha explicado que de 2022 y a 2024 están "hundiendo" el precio del trigo y, sin embargo, esto "no repercute" ni en los precios de los piensos ni en los del pan.

Ha señalado que en el primer semestre de 2024 se han importado por los puertos un total de 6,5 millones de toneladas de cereal "a precios ruinosos para nosotros". "Somos el principal importador de cereales de Ucrania de todo el mundo, muy por encima de China y muy por encima del resto", ha advertido.

Cortés ha alertado que esto está suponiendo "la ruina" de los agricultores, "sin que tenga beneficio alguno" tampoco para el consumidor.

De esta forma, desde la organización exigen al ministro Planas que "de manera inmediata" se apliquen las causas de salvaguardia que establece la normativa comunitaria para que el cereal importado en Ucrania esté a precios "equiparables" al coste de producción que le cuesta a un productor de España. "Es legal, se puede hacer", ha aseverado.

El coordinador estatal también se ha referido al reglamento comunitario sobre la ayuda a los agricultores para paliar la subida del coste por la guerra en Ucrania". "¿Por qué no hay una ayuda directa a los productores de cereales para compensar esa pérdida que estamos teniendo?", se ha cuestionado.

Unión de Uniones ha avanzado que, en la medida que no se les haga caso, irán "incrementando la presión". "Si esto no se arregla tendremos un febrero caliente como el que tuvimos el año pasado", ha advertido.

"No puede ser que se nos hunda la economía a los agricultores españoles porque un ministro no quiere hacer nada o porque una Comisión Europea no quiere hacer nada", ha sentenciado Cortés.

Por su parte, Valentín García, miembro de la Ejecutiva nacional de Unión de Uniones, presidente de la Unión de Valladolid y miembro de la Ejecutiva regional de Castilla y León, ha apuntado que han tenido una cosecha de cereales "más o menos aceptable", pero con los precios a los que están vendiendo en la actualidad su "se van a tener que cerrar la mayoría de nuestras explotaciones".

Así, ha solicitado tanto a Planas como a la Unión Europea "que la agricultura y la ganadería sigan siendo un sector estratégico". "El Ministerio y la Comisión Europea tienen que hacer algo porque en otros países ya se ha hecho" y "no están permitiendo que entre el cereal de Ucrania de forma masiva", ha añadido.