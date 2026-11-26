El consejero de Industria, Eduardo Arasti, participa en la entrega de los XI Premios Emprendedores de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha participado en la entrega de los XI Premios Emprendedores de Cantabria, en donde ha reivindicado la labor de los empresarios y emprendedores "que generan riqueza, empleo y bienestar" en la comunidad autónoma.

Durante el acto, celebrado en el Teatro Concha Espina de Torrelavega, fueron reconocidos Teresa Vallejo, CEO de Fonestar, como Mujer Emprendedora; Manuel Lobeira, de Ocentic-Acorde Technologies, en la categoría de Intraemprendimiento; Javier Cavada, fundador de CavadaCorp, como Emprendedor del Año, y Luis García, fundador y CEO de Erzia, con el premio a la Trayectoria Empresarial.

El consejero ha hecho un repaso de la evolución de la industria cántabra en los últimos años y, "a pesar del complicado contexto económico internacional actual", la industria cántabra "crece y crea empleo" y la economía regional ha registrado "la mayor cifra de afiliación a la Seguridad Social de su historia y una de las tasas de paro más bajas de España".

Asimismo, ha reconocido "el trabajo, esfuerzo y excelencia" de los empresarios, a los que ha atribuido parte de los avances económicos e industriales de Cantabria.

Por ello, ha considerado "justo" reconocer la labor de quienes emprenden y contribuyen al desarrollo económico, especialmente en un contexto en el que, a su juicio, "no siempre se pone suficientemente en valor su aportación".

Así, ha felicitado a Teresa Vallejo, de la que ha destacado la "excepcionalidad" de una empresa que está a punto de cumplir 80 años y que tiene presencia en 80 países y ha subrayado que "el valor se genera en casa", una idea que ha relacionado con la necesidad de fortalecer la industria europea y evitar que la actividad económica y productiva se desplace hacia otros países.

Tras recibir el galardón, Vallejo ha elogiado al equipo humano de su compañía para lograr los éxitos de Fonestar.

En cuanto a Manuel Lobeira, ha puesto en valor su capacidad para abrir nuevos horizontes y explorar nuevas oportunidades de negocio, así como su apuesta por trasladar el conocimiento adquirido en los sectores de la defensa y aeroespacial a la digitalización de la industria y las administraciones públicas, especialmente en ámbitos como la ciberseguridad.

De Javier Cavada ha resaltado su compromiso con Cantabria y su voluntad de contribuir a generar oportunidades de futuro en su tierra mediante la creación de una gran plataforma industrial.

Por último, ha felicitado a Luis García, a quien ha entregado personalmente el galardón, por sus 24 años al frente de Ecia, empresa que ha convertido "en un referente internacional", y ha elogiado su capacidad de adaptación y su visión del cambio como una oportunidad.