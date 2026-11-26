Arpón del Magdaleniense medio de La Garma. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El arpón del Magdaleniense medio de la estructura I-A de La Garma será el protagonista de la novena sesión de la pieza del mes del Museo de Prehistoria y Arqueología (MUPAC), organizada por la Asociación de Amigos del MUPAC con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

El catedrático de Prehistoria de la Universidad de Cantabria (UC), Pablo Arias, ofrecerá una conferencia el próximo martes, 1 de diciembre, a las 19.00 horas en la sede del museo, en la que hablará sobre esta pieza aún inédita de la colección del MUPAC, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Uno de los objetos más notables que se han recuperado en el vestíbulo de la Galería Inferior de La Garma es este atípico arpón magdaleniense.

Se trata de una pieza "muy singular" por su antigüedad, su inusual tamaño y su peculiar morfología, que da pie a discutir las fases iniciales del desarrollo de este tipo de armas en la región cantábrica, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Así, el eje principal de la charla será el estado actual de las investigaciones sobre el contexto del que procede esta pieza, una construcción del Magdaleniense medio en el interior de una cueva.

Así, se discutirán algunas hipótesis sobre el significado de este y otros objetos recuperados en las investigaciones llevadas a cabo en este sector de La Garma en los últimos años.

PABLO ARIAS

Pablo Arias (Oviedo, 1961) es catedrático de Prehistoria de la UC y director del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria (IIIPC).

Su actividad investigadora se centra en el estudio de los últimos cazadores-recolectores y los primeros campesinos, con particular atención al simbolismo y el ritual.

Ha dirigido numerosos proyectos arqueológicos en España, Portugal, Francia, Argentina y Tanzania, entre los que destaca el de La Garma, por el cual ha recibido el Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación PALARQ.