El Ayuntamiento licita las obras de renovación integral de la Colonia del Mar, San Pancracio y entorno por 3,3 millones - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado, en Junta de Gobierno local, la licitación de las obras de renovación integral de la Colonia del Mar, San Pancracio y entorno, con un presupuesto de 3,32 millones de euros y un plazo de 12 meses.

El concejal de Fomento, Agustín Navarro, ha explicado que el proyecto contempla una intervención urbana global para mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad y seguridad de este entorno residencial, así como renovar las infraestructuras de servicios, los pavimentos y diferentes elementos del espacio público.

La actuación permitirá reordenar los espacios existentes y adecuarlos a las necesidades de los vecinos, dando mayor protagonismo al peatón y mejorando la convivencia entre los diferentes usos de la vía pública.

En este sentido, ha recordado que, durante la elaboración del proyecto, se han mantenido varias reuniones de seguimiento con representantes vecinales con el objetivo de conocer de primera mano las necesidades del barrio y definir las soluciones más adecuadas.

La intervención se desarrollará en la Colonia del Mar y San Pancracio, y diferentes calles de su entorno, incluyendo la Bajada de la Calzada, pasaje Aguerre y zonas próximas a Paseo de Altamira y José Hierro.

Según ha detallado el edil, uno de los principales objetivos es mejorar la accesibilidad peatonal en un ámbito caracterizado por la existencia de calles estrechas y pendientes pronunciadas, así como por la presencia de pavimentos deteriorados.

Para ello, las obras contemplan una nueva pavimentación del espacio público y la reconfiguración de las distintas calles bajo criterios de accesibilidad, de manera que las aceras dispongan de anchuras y pendientes adecuadas para facilitar el tránsito peatonal.

El proyecto diferencia entre las vías principales, en las que se mantendrá la separación entre calzadas y aceras, y las calles secundarias de menor intensidad de tráfico, donde se habilitarán espacios de coexistencia entre vehículos y peatones.

Otro de los ejes fundamentales de la intervención será la mejora de las infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento.

En concreto, el proyecto contempla la renovación de conducciones de abastecimiento en diferentes calles del ámbito, incluyendo las acometidas a las viviendas, así como una renovación prácticamente integral de la red de alcantarillado, con la sustitución de tuberías y la adecuación de pozos de registro y otros elementos de la instalación.

Además, se prevé la instalación de tres hidrantes contra incendios, de acuerdo con las necesidades trasladadas por el Servicio Municipal de Bomberos, y la actuación incluye igualmente mejoras en la red semafórica con la instalación de nuevos semáforos.

La renovación se completará con actuaciones sobre el mobiliario urbano, el arbolado y los espacios públicos, dentro de una intervención que pretende mejorar las condiciones de uso y la calidad del entorno urbano.