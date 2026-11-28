Cartel del concierto. - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha organizado el próximo domingo, 6 de diciembre, un concierto navideño solidario que reunirá al Coro Adamar, la Escolanía Aila y la arpista Maddi Sanz en la iglesia de San Francisco, a partir de las 19.30 horas.

En un comunicado, la concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha explicado que esta propuesta musical, promovida por el Coro Adamar bajo el título 'Britten & Rutter: Tradición, luz y celebración', ofrecerá al público un recorrido por algunas de las obras más representativas del repertorio coral navideño del siglo XX.

El concierto comenzará con una intervención acappella del Coro Adamar, que permitirá al público disfrutar de la riqueza expresiva de la música vocal sin acompañamiento instrumental.

A continuación, el programa se desarrollará en dos partes dedicadas a los compositores británicos John Rutter y Benjamin Britten, figuras de referencia en la música coral contemporánea.

La primera estará protagonizada por la Escolanía Aila de Laredo, bajo la dirección de Samara Oruña, que interpretará Dancing Day, de John Rutter, una obra de carácter festivo y luminoso que evoca la celebración de la Navidad a través de la frescura y vitalidad de las voces jóvenes.

En la segunda parte, el Coro Adamar, dirigido por Sara Castrillo Calderón, interpretará A Ceremony of Carols, de Benjamin Britten, una de las composiciones más reconocidas del repertorio navideño del siglo XX.

Su interpretación tendrá, además, un significado especial este año, cuando se conmemora el 50 aniversario del fallecimiento de Benjamin Britten.

Ambas obras contarán con el acompañamiento de la arpista Maddi Sanz, cuyo instrumento desempeñará un papel destacado en el programa.

La actuación concluirá con la interpretación conjunta de una breve pieza clásica navideña, como símbolo del encuentro entre las distintas generaciones de músicos participantes.

Méndez ha destacado el interés de esta iniciativa, que combina la calidad artística, la participación de distintas generaciones de intérpretes y el compromiso social, al tiempo que contribuye a enriquecer la programación cultural de Santander durante las fechas navideñas.

Asimismo, ha subrayado el carácter solidario de la convocatoria, ya que durante el concierto se recogerán donaciones voluntarias que se destinarán a financiar becas de comedor para niños del Colegio la Anunciación.