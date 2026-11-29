Clínica Vivanta Dental. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha informado a los afectados por el cierre de la clínica dental Vivanta de Santander de los pasos que pueden seguir para reclamar las cantidades abonadas por tratamientos no realizados o interrumpidos y garantizar la continuidad de su atención sanitaria.

La clínica, ubicada en el número 21 de la calle Isabel II, cerró sus puertas sin previo aviso y suspendió los tratamientos. La sociedad Clínicas Vivanta S.L.U. se encuentra en situación concursal y ha cesado su actividad.

Ante esta situación, la Dirección General de Consumo ha recomendado conservar toda la documentación relacionada con los tratamientos, incluidos contratos, presupuestos, facturas, justificantes de pago, financiación e informes médicos.

Los afectados pueden comunicar su condición de acreedores a la administración concursal a través del teléfono 932 723 786 o del correo concursos@ftiandpartners.es.

Deberán aportar sus datos personales, el importe reclamado y la documentación que justifique los pagos y los tratamientos pendientes. No obstante, el Gobierno advierte de que esta comunicación no garantiza la recuperación del dinero.

En caso de que el tratamiento estuviera financiado mediante un crédito vinculado, los consumidores pueden reclamar ante el Servicio de Atención al Cliente de la entidad financiera, al amparo del artículo 29 de la Ley de contratos de crédito al consumo, para solicitar la paralización de las cuotas correspondientes a servicios no prestados y la devolución de las cantidades abonadas.

El Ejecutivo ha advertido de que no deben dejar de pagarse las cuotas unilateralmente sin presentar antes la reclamación correspondiente.

Asimismo, los pacientes tienen derecho a obtener una copia de su historia clínica, radiografías e informes médicos para continuar el tratamiento en otro centro. Si no pueden acceder a esta documentación, deberán comunicarlo a la Agencia Española de Protección de Datos.

Los afectados también pueden acudir a los organismos de consumo, los colegios profesionales de odontólogos y estomatólogos y las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC).

Además, pueden recurrir a la vía judicial para reclamar las cantidades y los posibles daños y perjuicios. En reclamaciones inferiores a 2.000 euros no es obligatorio contar con abogado ni procurador.

Por último, el Gobierno cántabro recuerda que el cierre de clínicas dentales con tratamientos pagados por adelantado no es un hecho aislado, puesto que ha habido precedentes como iDental, Dentix, Centro Único y Centros Bedda.

También ha señalado que Vivanta recibió en 2022 un rescate público de 40 millones de euros de la SEPI, cuyo plazo de devolución fue ampliado posteriormente hasta 2028.