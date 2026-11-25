El delgado del Gobierno, Pedro Casares,pone en valor el trabajo de la UFAM de la Policía y el EMUME de la Guardia Civil contra la violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha puesto en valor el trabajo de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional y el Equipo de Mujer y Menores (EMUME) de la Guardia Civil frente a la violencia de género.

Casares se ha reunido este miércoles con mujeres agentes de ambos cuerpos con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, ha informado la Delegación del Gobierno, que ha indicado que su titular ha reivindicado la importancia de contar en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con unidades especializadas para trabajar contra "una de las mayores de las desigualdades que hoy persisten en nuestra sociedad".

Casares ha recordado que, en lo que va de año, 47 mujeres han sido asesinadas en España y 1.388 desde que hay registros (2003), unas cifras "abrumadoras que deberían hacer reflexionar a toda la sociedad" y más en una jornada como este 25 de noviembre.

Así, ha abogado por "seguir haciendo camino colectivo frente a la violencia de género para que ninguna mujer viva con miedo" y ha reivindicado el trabajo conjunto de las administraciones, instituciones, asociaciones y la mayoría de la sociedad para "garantizar la igualdad y los derechos de las mujeres".

También ha apuntado que en Cantabria hay 1.600 mujeres en el Sistema de Seguimiento Integral de los Casos de Violencia de Género, a las que precisamente asisten los efectivos de la UFAM y el EMUME para "protegerlas y ayudarlas a salir de esa vida de desesperanza, miedo y temor".

Para finalizar, el delegado ha puesto en valor la protección policial que prestan a las víctimas tanto las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil, como las las policías locales, cuyos agentes "se dejan la piel en la lucha contra la violencia de género".

También ha destacado el trabajo "incansable" de jueces, fiscales y de muchas entidades e instituciones para "proteger a las mujeres, salvar vidas o concienciar, detectar y prevenir la violencia machista".