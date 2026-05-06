En ejecución el 98% de los 400 millones de presupuesto de la I Agenda Digital de Cantabria

El consejero Eduardo Arasti inaugura el Foro de la Innovación de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La I Agenda Digital de Cantabria, hoja de ruta para la transformación tecnológica de la región que cuenta con 88 proyectos y 400 millones de euros de inversión, ya tiene "en ejecución" el 98 por ciento de su presupuesto.

Así lo ha dado a conocer este miércoles en el Foro de la Innovación de Cantabria el consejero del ramo, Eduardo Arasti, que ha explicado que el objetivo que se persigue es "trasladar el centro de gravedad del tejido productivo hacia los sectores con mayor valor añadido, aprovechando la digitalización de la economía".

En este foro se ha informado del sector del grado de cumplimiento de los indicadores de impacto de la I Agenda Digital de Cantabria y la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), las dos hojas de ruta con las que cuenta el Ejecutivo autonómico para avanzar en su desarrollo en materia de innovación.

También Arasti se ha referido a otras iniciativas puestas en marcha esta legislatura que "están dando resultados positivos", tales como el Centro de Ciberseguridad de Cantabria o el desarrollo del futuro Campus Tecnológico 'Altamira', que, en su opinión, "aportan ventajas que hace solo unos años parecían impensables para una comunidad de nuestro tamaño".

De igual modo, ha mencionado el Programa de Hibridación en Competencias Digitales con la Universidad de Cantabria (UC), "que une el mundo académico con la realidad empresarial"; el programa 'Cantabria Tech Talent', que, según ha dicho, está posicionando a la región como un "polo de atracción para los profesionales del futuro", o el curso universitario de desarrollo e industria del videojuego 'Playstation Talents'.

A su juicio, se trata de una serie de proyectos que mejorarán la calidad del tejido productivo de la región, atraerán nuevas compañías y ofrecerán a las pymes acceso a capacidades avanzadas en nube, datos e inteligencia artificial.

"Queremos que las empresas que apuestan por la innovación encuentren en Cantabria el entorno adecuado para crecer y que los jóvenes puedan desarrollar su carrera sin marcharse fuera, o si se van, que sea con billete de vuelta", ha subrayado el consejero.

Y para conseguirlo, Arasti ha reivindicado que desde el Gobierno regional (PP) se está realizando "el mayor esfuerzo en I+D+i de la historia de Cantabria".

En este sentido, ha resaltado que en los dos últimos años el Ejecutivo ha duplicado la inversión pública en I+D+i, pasando de 38 millones en 2023 a 79 en 2025, cifra que escalará este año hasta los casi 94 (+18%).

Además, ha indicado que el gasto en I+D en la comunidad fue, según el Instituto Cántabro de Estadística (INE), de más de 173 millones, un 7,4% que en 2023, por encima de la media nacional.

También Cantabria es, según ha resaltado Arasti, la región que más fondos europeos MMR asignados dedica a la digitalización, al movilizar el 28% de manera exclusiva para proyectos de digitalización frente al 20,5% de la medida nacional, y el número de empleados del sector aumentó un 5,2%, también por encima del conjunto de España.

El consejero ha valorado que esta "apuesta" por la innovación "ya está dando sus frutos" y ha afirmado que los "resultados llegan".

Como prueba de ello, ha reiterado que Cantabria ha escalado diez puestos en el ranking europeo de la innovación, convirtiéndose en la segunda comunidad autónoma española que más ha mejorado en los dos últimos años.

También ha aludido al incremento del empleo en la comunidad; de la creación de empresas, hasta las 897 y 970 en los años 2024 y 2025, respectivamente, y de la confianza empresarial.

"La revolución tecnológica que está sucediendo es una gran oportunidad que España y Cantabria debemos aprovechar", ha opinado Arasti, quien ha mostrado su satisfacción por que Cantabria se configure "por fin" como un entorno atractivo para la inversión, ha señalado el Ejecutivo en un comunicado.

El consejero ha indicado que uno de los objetivos del Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería que dirige, es impulsar la competitividad de las empresas cántabras mediante políticas que faciliten la adopción de tecnologías avanzadas y la creación de un entorno propicio para la innovación.

"Estamos impulsando una transformación profunda de nuestro modelo productivo", ha afirmado Arasti, que cree que se está construyendo en esta legislatura "un tejido productivo más sólido, diversificado y competitivo, donde la tecnología, la digitalización y la innovación son pilares fundamentales".

"No es una opción, es la vía para crecer, garantizar el bienestar y crear nuevas oportunidades para los jóvenes", ha dicho.

Tras el acto inaugural por parte del consejero, el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, ha sido el encargado de exponer a los presentes, representantes de diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria y del sector tecnológico e innovador de la región, la I Agenda Digital de Cantabria y la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3).