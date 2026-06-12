La empresa familiar reivindica su valor como motor económico de Cantabria en su asamblea anual

El Consejero De Industria, Empleo, Innovación Y Comercio, Eduardo Arasti, Inaugura La Asamblea General De La Asociación Cántabra De La Empresa Familiar (ACEFAM). - MIGUEL DE LA PARRA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Cántabra de Empresa Familiar (ACEFAM) ha celebrado este viernes su asamblea anual, en la que se ha puesto en valor la contribución de la empresa familiar en el crecimiento económico de la región.

El acto ha contado con la participación del consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el presidente de ACEFAM, Carlos Tejedor; y el expresidente, Vicente Alciturri.

Arasti ha destacado que las empresas familiares son "el corazón y la columna vertebral" de la economía regional, ya que representan el 90 por ciento del tejido empresarial de la Comunidad Autónoma, generan el 83 por ciento del empleo y contribuyen con un 62 por ciento al Producto Interior Bruto (PIB) regional.

También ha puesto en valor el compromiso de las empresas familiares a la hora de compartir a las generaciones un modelo de liderazgo "con arraigo en el territorio, visión de futuro y vocación de permanencia, y que se basa en valores como el esfuerzo, la identidad, la cercanía o el legado".

Por todo ello, ha reafirmado el compromiso de apoyo del Gobierno de Cantabria con el colectivo, que se enfrenta a "desafíos cruciales", como la continuidad generacional, la innovación constante, el crecimiento y la internacionalización.

En este sentido, ha puesto el acento en el relevo generacional, "uno de los desafíos más significativos". "Incorporar nuevas generaciones a los órganos de dirección y gestión exige planificación, formación y, sobre todo, tiempo y entendimiento entre generaciones", ha opinado.

El titular de Industria ha puesto en valor que el Ejecutivo autonómico impulsa acciones concretas para las empresas familiares, como las ayudas anuales de SODERCAN para desarrollar protocolos familiares y planes de profesionalización, o el Foro AVANZA, que está previsto que se celebre un nuevo encuentro en octubre.

Y ha resaltado el papel que desempeña ACEFAM a la hora de promover el acompañamiento, la formación y el asesoramiento a las familias empresarias.

Finalmente, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico va a seguir siendo un "facilitador" de los proyectos e iniciativas de las empresas familiares, con el fin de afrontar los "actuales desafíos" que traen consigo la innovación, el crecimiento y la internacionalización, "con más seguridad y acompañamiento", con medidas como la I Agenda Digital de Cantabria, el I Plan de Internacionalización, el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, la rebaja generalizada de impuestos o la Ley de Simplificación Administrativa.

De igual modo, ha puesto en valor el trabajo que está llevando el Ejecutivo autonómico esta legislatura para dotar a la región de las infraestructuras de suelo, energía y comunicaciones que las empresas necesitan, así como "multiplicando" la inversión en innovación y potenciando una Formación Profesional "más dual y mejor conectada" con las empresas para atender las necesidades del tejido empresarial y mejorar la calidad del capital humano de la región.

Por su parte, la alcaldesa de Santander ha destacado la contribución de las empresas familiares al crecimiento económico de la región y ha apelado al sentimiento de pertenencia para poder transmitir de generación en generación los valores de "compromiso y sacrificio" que caracterizan a este tipo de empresas.

Por su parte, el nuevo presidente de ACEFAM ha abogado por "impulsar la actitud de servicio a la sociedad" entre las empresas familiares, de las que ha puesto en valor su vocación por "el futuro, el legado, las nuevas generaciones y el arraigo al territorio, más allá de los beneficios".

Finalmente, el expresidente de ACEFAM ha agradecido la colaboración de todos aquellos que han apoyado a este colectivo.

Durante el evento, el vicepresidente ejecutivo, director de territoriales de Santander España y director territorial del Banco Santander en Cantabria y Asturias, Manuel Iturbe, ha pronunciado una ponencia en la que ha puesto en valor la figura del directivo en la empresa familiar y su papel en los procesos de profesionalización, la generación de confianza y la creación de valor a largo plazo, así como su contribución al equilibrio entre propiedad, familia y gestión.