Familiares de las víctimas del naufragio denuncian "falta de información" y piden que siga la búsqueda

Revilla pide al ministro Planas poner todos los medios para inspeccionar el interior del barco

SANTANDER, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Familiares de las víctimas del naufragio del 'Vilaboa Uno' han denunciado "falta de información" sobre lo sucedido y han pedido que continúe la búsqueda del pescador desaparecido, así como poder identificar los cuerpos de los fallecidos.

Así lo han reclamado en el acto de un minuto de silencio celebrado en el Barrio Pesquero, en donde se han vivido momentos de tensión, y al que han asistido el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual, entre otros.

En concreto, la hermana de uno de los fallecidos, Francisco San Pedro, ha reclamado saber "la verdad" sobre lo sucedido y ver el cadáver del mismo.

"¿Dónde está mi hermano?, ¿dónde? Hemos ido al juzgado, se ha ido a comisaría, ya no sé ni a dónde tenemos que ir", ha gritado la familiar, que cree que esto es "una sinvergüencería", ha dicho sentir "rabia e impotencia" y ha lamentado no haber podido identificarle ni haber recibido ninguna llamada tras haber pasado "muchas horas".

Asimismo, la mujer y el hijo del desaparecido han pedido a las autoridades que "no dejen de buscar" y ha criticado las "mentiras" difundidas en los medios de comunicación, defendiendo que es "un buen marinero". "Dejen de decir que mi padre se quedó dormido", ha añadido.

Además, otros familiares han criticado que "no es normal" que una de las mujeres se haya enterado del fallecimiento de su marido por las redes sociales. "Eso de que no tenían el teléfono y el contacto no se lo cree nadie", han añadido.

UN ROBOT PARA INSPECCIONAR EL INTERIOR DEL BARCO

Por parte de las autoridades, Revilla ha señalado que están "todos" los medios de Cantabria a disposición de la búsqueda del pescador que dirige Salvamento Marítimo, y aunque lo sucedido está bajo secreto de sumario espera que se conozca qué ha pasado "cuanto antes".

También ha reconocido el "dolor" y la "angustia" de los familiares peruanos del desaparecido, asentados en la región, y que los de los fallecidos quieran identificarlos.

"No sabemos si el cadáver está en el barco. Yo lo que espero que el ministro --de Pesca, Luis Planas-- nos diga que va a poner en marcha todos los dispositivos que cuenta el Ministerio para que fuera de lo que estamos haciendo, que es buscar en superficie en helicóptero y con Protección Civil, se pueda inspeccionar el interior del barco, que está a bastante profundidad".

En este sentido, Quiñones se ha referido a la posibilidad de utilizar un robot para la búsqueda del pescador desaparecido en el barco, que está a unos 120 metros de profundidad, y ha señalado que la situación es "complicada". No obstante, ha asegurado que la búsqueda va a seguir "sin descanso" por mar y aire.

Ha indicado que Salvamento Marítimo va a explicar al ministro, en la reunión de coordinación prevista a las 14.00 horas, los medios disponibles y lo que se está haciendo para encontrar al pescador. Y ha apuntado que Planas va a mantener un encuentro con las familias de las víctimas para "trasladarles su consuelo y su apoyo total".

"El Gobierno de España seguirá trabajando en la búsqueda de este pescador", ha afirmado la delegada, que también ha trasladado a las familias de los fallecidos sus condolencias, todo el apoyo a los familiares del desaparecido y se ha mostrado a disposición de lo que necesiten. Según ha añadido, se está "trabajando sin descanso para encontrar al pescador y también para determinar las causas de ese hundimiento".

De esta forma, ha afirmado que "todos" los medios que tiene el Estado aquí en Cantabria están a disposición de la búsqueda, se está trabajando "sin descanso" desde que ocurrió la tragedia ayer, están todos los barcos de Salvamiento Marítimo, está el avión y el helicóptero de la Guardia Civil, han venido los GEAS, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, también un grupo especializado de Asturias, que está comprobando la situación y está haciendo un análisis para ver si pueden hacer algo. "Seguimos en la búsqueda, no vamos a dejarla", ha reiterado.

Finalmente, Igual la lamentado que "nadie va a devolver la vida a esas dos personas que han fallecido", así como la posible "mala noticia" sobre el desaparecido, pero ha destacado el apoyo de todo el Barrio Pesquero.

"Yo creo que la información en este momento es lo que están reclamando, lo que debemos de darles, hay que estar a la altura", ha indicado la regidora, para quien "nosotros tenemos la responsabilidad máxima y maximísima de darles esa información, de darles ese sosiego que es lo que ahora mismo les puede calmar".

"Saber que esta tarde o que mañana o que dentro de una hora van a poder ver a ese marido fallecido o a ese padre fallecido creo que lo que piden es algo lógico", ha valorado.