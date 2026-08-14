Finaliza la mejora ambiental de la senda costera de Noja tras una inversión de 15.000 euros

Senda costera de Noja - AYTO

NOJA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Noja ha finalizado las obras de mejora y recuperación ambiental de la senda costera que conecta la playa de Trengandín con Los Pinares, una actuación incluida dentro del Plan de Sostenibilidad Turística del municipio y que ha supuesto una inversión cercana a los 15.000 euros.

La intervención ha tenido como objetivo principal recuperar y poner en valor este recorrido litoral, garantizar su uso sostenible y mejorar tanto sus condiciones de tránsito como la conservación del entorno natural en el que se integra.

La senda, de aproximadamente dos kilómetros y de escasa dificultad, discurre por un espacio natural destacado de Noja, entre acantilados, calas, pinares y praderías, dentro del entorno del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

Su proximidad al núcleo urbano hace que sea un recorrido muy utilizado por vecinos y visitantes, ha destacado el Consistorio, que ha precisado que los trabajos han permitido recuperar y adecuar el trazado, ordenar el tránsito peatonal y mejorar las condiciones del firme, evitando afecciones sobre espacios especialmente sensibles como las dunas y las zonas de pinar.

Asimismo, se han llevado a cabo actuaciones de regeneración ambiental, con la eliminación de especies invasoras y el fomento de la recuperación de la vegetación autóctona. La actuación también ha contemplado la puesta en valor de los elementos naturales, históricos y culturales presentes a lo largo del recorrido, así como la instalación de mobiliario y señalización.

Además, ahora puede acceder el quad de la Policía Local a determinados puntos de la senda, para garantizar una respuesta más rápida ante posibles incidencias o situaciones de emergencia y reforzar la seguridad.

.