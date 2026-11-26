El consejero, junto al director general de Vivienda y la alcaldesa del municipio, visitó el pasado mes de septiembre el solar en el que se levantará la promoción - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Vivienda, a través de GESVICAN, ha licitado por 349.594 euros la redacción del proyecto y la dirección de obra para la construcción de una promoción de 37 viviendas protegidas con garajes en el municipio de San Vicente de la Barquera, un proyecto que contará con una inversión estimada de más de 5,5 millones de euros.

El titular del área, Roberto Media, ha explicado que la actuación se desarrollará en una parcela de más de 3.600 metros cuadrados situada en la localidad de La Revilla, cedida por el Ayuntamiento a la empresa pública para impulsar esta nueva promoción, que estará destinada al alquiler asequible y pasará a formar parte del Parque Público de Vivienda.

El anuncio, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, se tramitará a través de un concurso con intervención de un jurado, un procedimiento que se está utilizando para licitaciones similares y que permitirá seleccionar la propuesta arquitectónica que mejor se adapte a las necesidades y características del proyecto.

El contrato incluye la redacción de los proyectos básico y de ejecución, así como la dirección facultativa de las obras hasta su finalización.

El concurso valorará especialmente aquellas propuestas que apuesten por soluciones arquitectónicas de calidad, sostenibles y eficientes desde el punto de vista energético, así como la adecuada integración de la promoción en su entorno.

También se tendrán en cuenta aspectos como la funcionalidad y habitabilidad de las viviendas, la accesibilidad universal, el aprovechamiento de la luz natural y la incorporación de criterios de construcción que contribuyan a reducir el consumo energético y los costes de mantenimiento de los futuros inmuebles.

La publicación de esta licitación da continuidad a los trámites iniciados tras la formalización del convenio, el pasado mes de septiembre, para la cesión a GESVICAN de la parcela municipal donde se levantarán las viviendas.