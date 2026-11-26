Representantes de Frente Amplio en Cantabria - FRENTE AMPLIO

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio ha pedido este jueves el voto de los cántabros "para ganar a los especuladores", y ha reivindicado que son la mayoría quienes viven de su trabajo "frente al rentismo".

Durante su segundo y último gran acto de campaña, celebrado en el Centro Social Smolny de Santander, la formación ha reunido a las personas que integran sus candidaturas al Congreso y al Senado.

"Somos mayoría quienes vivimos de nuestro trabajo, dependemos de una nómina o una pensión, vivimos de alquiler y sufrimos las dificultades para llegar a fin de mes", ha asegurado Israel Ruiz, que va en las listas a la Cámara Alta en la candidatura Senado de Progreso.

Así, ha apuntado que "es la mayoría de la gente la que madruga para ir a trabajar, la que sostiene los servicios públicos con sus impuestos y la que siente que cada vez cuesta más llegar al día 30", frente -ha comparado- a "los grandes fondos y empresas que pagan menos impuestos que el común de los mortales".

Ruiz ha apelado a que ese programa para las mayorías sociales se refleje en las urnas, el momento en que "son iguales el trabajador y el empresario, el inquilino y el rentista". "El 29 de noviembre vale lo mismo el voto de nuestro jefe que de nosotros, que somos los trabajadores; vale lo mismo el voto del rentista que del inquilino", ha recordado.

VOTO FEMENINO COMO UNA CASA.

Por su parte, la candidata al Congreso, Carmen Martín, ha afirmado que Frente Amplio trabajará por "una Cantabria para vivir y no para especular", frente a un modelo en el que el encarecimiento de los pisos y los alquileres dificulta la emancipación de los jóvenes, la estabilidad de las familias y la permanencia de los vecinos en sus municipios.

"La especulación no puede decidir quién se queda y quién se va de nuestros barrios y nuestros pueblos y ciudades; esa decisión debe pertenecer a quienes los habitan y los sostienen cada día", ha señalado. "Queremos una Cantabria para vivir, en la que no se especule con la vivienda, y las mujeres necesitamos casas también para vivir libres de violencia", ha añadido, para apelar a un voto femenino "como una casa" para Frente Amplio.

El partido propone intervenir en el mercado del alquiler, establecer límites efectivos a los precios en las zonas tensionadas y ampliar el parque público de vivienda, destinando a este objetivo el equivalente al 1% del PIB anual, regular los alquileres turísticos y de temporada, y proteger a autónomos y pequeños comercios frente a las subidas de los alquileres de los locales.

Por último, Ruiz y Martín han repasado los logros de los partidos de Frente Amplio en el Gobierno de coalición (PSOE-Sumar), como la subida del salario mínimo, el control de las viviendas turísticas, las ayudas a la dependencia o la protección de los menores extranjeros, frente a "la coalición de las derechas que sólo aporta odio y mentiras".