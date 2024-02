Los ganaderos queman paja y cortan accesos a la A-8 y A-67 en Colindres, Unquera y Reinosa

Los manifestantes saltan a la autovía en la zona campurriana y la cortan totalmente



SANTANDER, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las tractoradas convocadas este martes en tres puntos de Cantabria coincidiendo con otras en toda la cornisa han logrado ya cortar los accesos a la A-8 y A-67 en Colindres, Unquera y Reinosa, además de que en este último punto han cortado totalmente la autovía.

Para ello han arrojado pacas de paja y las han prendido fuego junto a las rotondas de acceso, donde también se concentran decenas de manifestantes a pie, vistiendo chalecos amarillos y haciendo sonar sus campanos.

Los tractores -a los que también acompañan algunos vehículos con remolques-, en línea con las movilizaciones anteriores, circulan haciendo sonar sus bocinas y llevan banderas y pancartas con sus reivindicaciones, especialmente para pedir que se saque al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre).

"Lobo sí, pero no así", "Lobos hasta la cocina, nos lleváis a la runa" o "Más ganaderías, menos políticos. Lobos no", son lemas que se suman a otros para denunciar las exigencias de producción europeas, como "No Agenda 2030" o "La verdadera riqueza de nuestro país es el campo".

El punto de los tres al que más tarde han llegado los tractoristas ha sido Colindres, también el que cuenta con mayor presencia de la Guardia Civil, que ya ha cortado tanto la entrada como la salida en la salida 173 de la A-8. Una vez logrado este objetivo, los tractores, que son en torno a medio centenar en este lugar, están haciendo una marcha lenta de una rotonda a otra, colapsando el tráfico.

También en Reinosa, en la salida 136 de la A-67, unos 80 tractores y 300 personas, según la organización, han cerrado los accesos en ambos sentidos y posteriormente han logrado cortar totalmente la autovía, pues los manifestantes han saltado a ella. Además, se están haciendo hogueras en las rotondas.

Igualmente, en Unquera han bloqueado las dos salidas desde la A-8 dejando a los vehículos que llegaban de esta vía atrapados sin poder acceder al municipio.

Estas tres protestas están convocadas por las organizaciones profesionales agrarias de Cantabria dentro del calendario de movilizaciones en toda la Cornisa Cantábrica acordado por COAG, Asaja y UPA-UCA.