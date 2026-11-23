Sergio López Rivera - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La oficina del cine Cantabria Film Commission (CFC) ha abierto este lunes la inscripción para el Diálogo de Cine y Producción (DCP) número 52, sobre maquillaje, que protagonizará el 5 de diciembre el ganador de un premio Óscar Sergio López Rivera.

Esta nueva cita lleva por título 'La psicología del maquillaje', tendrá lugar en el espacio DCP de la Filmoteca de Cantabria Mario Camus e incluye la proyección de 'La madre del blues' de George C. Wolfe, por la que el sevillano criado en Santander ganó en 2021 la estatuilla a mejor maquillaje y peluquería.

El director de la CFC, Víctor Lamadrid, ha expresado la "ilusión" que representa para la Film Commission "poner en valor el talento de un paisano que ha conseguido el mayor galardón en el mundo del cine, además de visibilizar un departamento que muchas veces pasa inadvertido, a pesar de los visible que es".

Lamadrid también ha destacado el "trabajo y labor esencial" que desarrolla en una producción audiovisual el departamento de maquillaje y peluquería, especialmente a la hora de definir y presentar al espectador los personajes en la historia que se va a contar. "La presencia de maquillaje, al igual que su ausencia, son decisiones artísticas, herramientas que facilitan la narrativa del guion. No siempre son visibles, pero cuando están bien ejecutadas, tienen el poder de afectar definitivamente la experiencia emocional de ver cine", ha apuntado.

El DCP52 comenzará a las 17 horas con una charla a cargo de Sergio López Rivera, para dar después paso a las 19.00 horas a la proyección de 'La madre del blues' y finalizar, tras su visionado, con un coloquio.

Las inscripciones para participar se pueden realizar desde la recién renovada página web de Cantabria Film Commission https://cantabriafilmcommission.com/

Sergio López Rivera, nacido en Sevilla, se cría en Santander, donde cultiva sus raíces artísticas y visuales. Con 19 años se traslada a Estados Unidos y en 1995 se gradúa como el mejor de su promoción en la Joe Blasco School of Makeup.

Ha realizado maquillaje de belleza para cine y televisión, así como efectos especiales, trabajos para editoriales y alfombra roja. Su labor ha aparecido regularmente en televisión en series como 'Felicity', 'Scandal', 'Sin cita previa' y 'Cómo defender a un asesino', entre otras, y su filmografía incluye clásicos de culto del cine independiente, como 'Clockwatchers' y 'The Opposite of Sex'.

En 2006 comienza a trabajar para Shondaland, la productora dirigida por la guionista y productora Shonda Rhimes. En 2015 se convierte en el primer maquillador de televisión en supervisar los departamentos de maquillaje y peluquería de tres series concurrentes.

En el 2019, después de cinco años trabajando con Viola Davis, diseña para ella el maquillaje de la película 'La madre del blues' para los estudios de Netflix, trabajo por el que recibe, además del Óscar, el premio de Hollywood Critics Association, el Critics Choice Award, el premio del sindicato de maquilladores y peluqueros de Hollywood, el premio Hamilton, el premio Hollywood Beauty, el BAFTA a mejor maquillaje.