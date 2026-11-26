Imagen del área de bolos del Complejo Municipal de Deporte Ruth Beitia - GOBIERNO DE CANTABRIA

Se construirá un nuevo edificio anexo en el Ruth Beitia SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Deporte y el Instituto Municipal de Deportes (IMD) del Ayuntamiento de Santander han suscrito un convenio de colaboración para acometer la reforma integral de la Casa de los Bolos y la construcción de un nuevo edificio anexo en el Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, que este jueves publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La actuación, que supondrá una inversión total de 334.721 euros, tiene como objetivo modernizar estas instalaciones, sede de la Federación Cántabra de Bolos, adaptándolas a la normativa vigente en materia de accesibilidad, eficiencia energética y seguridad, además de resolver las deficiencias estructurales detectadas en los inmuebles, entre ellas filtraciones y grietas, ha informado el Gobierno.

En virtud del acuerdo, la Consejería de Deporte aportará 210.000 euros para la financiación de las obras, mientras que el IMD asumirá la licitación, contratación y ejecución del proyecto, además de la financiación restante.

La intervención contempla la rehabilitación del edificio principal, destinado a las tareas administrativas de la Federación Cántabra de Bolos, así como la demolición del actual anexo y la construcción de un nuevo inmueble que albergará espacios polivalentes para actividades deportivas y administrativas.

El nuevo edificio dispondrá de vestíbulo, almacén, aseos y salas de usos múltiples en la planta baja, mientras que la primera planta albergará salas de reuniones, despachos y nuevos servicios.

La actuación se desarrollará en una parcela de 306 metros cuadrados situada en la Avenida Vicente Trueba, dentro del Complejo Deportivo Ruth Beitia.

Las obras deberán estar finalizadas antes del 30 de agosto de 2027. Una vez concluidas, las instalaciones continuarán destinadas al uso de la Federación Cántabra de Bolos durante un periodo mínimo de cinco años y mantendrán su carácter de servicio público deportivo.