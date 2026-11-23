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SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Juventud ha destinado 100.000 euros en ayudas para favorecer la participación de los jóvenes de Cantabria en programas de campamentos y campos de voluntariado, tanto dentro como fuera de la Comunidad Autónoma.

Tal y como se recoge en la convocatoria que publica este lunes el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)(https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob...), estas ayudas van dirigidas a jóvenes que el momento de realización de la actividad tuviesen entre 12 y 17 años, ambos inclusive.

Además, la actividad subvencionada deberá tener una duración mínima de siete días consecutivos, con pernocta en las instalaciones de la actividad un mínimo de 6 días.

En el caso de jóvenes con dependencia o discapacidad, la duración mínima de la actividad será de 5 días consecutivos sin que se requiera pernocta.

No se incluyen en esta convocatoria la participación en campamentos de verano o campos de voluntariado organizados por la Dirección General de Juventud, Cooperación al Desarrollo y Voluntariado.

A nivel económico, la cuantía máxima de la subvención será de 200 euros por beneficiario, y el plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles.

Esta convocatoria se enmarca en el objetivo de la Consejería de Juventud de fomentar la participación de los jóvenes en actividades de ocio y tiempo libre para promover el desarrollo integral de las personas y la adquisición de valores relacionados con el compañerismo, el trabajo en equipo, la inclusión, la tolerancia, la solidaridad, la autonomía personal, el emprendimiento o el conocimiento de otras culturas, ha indicado el Gobierno.