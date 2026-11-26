Reunión de los alumnos en prácticas con un componente de la Especialidad de Tráfico de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incorporado al Sector de Tráfico de Cantabria a cuatro guardias alumnos en prácticas (GAP's), dentro del plan formativo previsto para el acceso a la Escala de Cabos y Guardias.

Los nuevos componentes se integran en el Sector de Cantabria tras haber superado la primera fase de formación teórica en la Academia de Cabos y Guardias de Baeza (Jaén) y Valdemoro (Madrid), y forman parte de la 131ª Promoción, ha informado el Cuerpo.

De acuerdo con los planes de estudios, los agentes completan un programa global de cuarenta semanas de prácticas tuteladas, de las cuales, aquellos que han elegido cursarlas en la Agrupación de Tráfico, realizarán veinte semanas específicas dentro de esta especialidad.

Este periodo de formación se divide en dos fases, una primera común de cinco semanas de duración y obligatoria para todo el alumnado, que combina dos semanas de vigilancia de carreteras con una en inspección de transportes, otra en control de velocidad y una última asignada a los Grupos de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT).

Posteriormente, los agentes completarán una fase específica orientada en exclusiva a la modalidad elegida a su llegada. De este modo, quienes opten por la especialidad de Motoristas dedicarán doce semanas a la vigilancia de carreteras y dos a la investigación de siniestros viales; y los que lo hagan por la modalidad de investigadores, antiguos Atestados e Informes, se centrarán de forma íntegra durante las catorce semanas en las funciones propias de los Equipos de Investigación de Siniestros viales (EIS).

Durante este periodo formativo, los cuatro alumnos en prácticas desempeñarán sus cometidos bajo la supervisión directa de mentores experimentados, quienes incidirán en el cumplimiento de las normas de seguridad y autoprotección ante los riesgos asociados al servicio en carretera que, desde la fundación de la Agrupación de Tráfico en 1959, se ha cobrado la vida de 346 agentes en acto de servicio, ocho de ellos en Cantabria.

En la prestación de estos servicios se fomentará una participación totalmente activa de los alumnos y se distribuirán las tareas diarias dentro de la patrulla para que asuman todas las funciones operativas y adquieran experiencia real en el terreno.

Como cierre del proceso formativo, una vez finalizadas las prácticas reglamentarias, todos aquellos GAP's que soliciten formalmente realizar el curso de la especialidad de Tráfico y obtengan una plaza vacante en el mismo seguirán en sus unidades hasta el momento en que se incorporen de forma presencial a la Escuela de Tráfico para iniciar su periodo específico de instrucción.