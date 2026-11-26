El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, asiste al Consejo Ejecutivo del ICAF - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF), dependiente de la Consejería de Economía, impulsará una nueva línea de microcréditos bonificados, dotada con dos millones de euros, dirigida a facilitar la financiación de microempresas y trabajadores autónomos, tanto para acometer inversiones como para atender necesidades de liquidez.

Esta iniciativa forma parte de los asuntos económicos y financieros abordados por el Consejo Ejecutivo del ICAF, que también ha abordado la financiación de nuevas promociones de vivienda pública en alquiler y la concesión de nuevos avales para facilitar la compra de vivienda.

La nueva línea de microcréditos, que se tramitará mediante una orden de subvención, dará continuidad a la experiencia desarrollada en 2022, aunque incorporará algunos ajustes derivados de la aplicación de aquella convocatoria, de tal manera que los préstamos podrán alcanzar un importe máximo de 25.000 euros por beneficiario, con cuantías definitivas condicionadas a la evaluación de cada solicitud, ha informado el Gobierno.

En el caso de los préstamos destinados a inversión, el plazo máximo será de ocho años, con una carencia de hasta 18 meses, mientras que los dirigidos a necesidades de liquidez podrán alcanzar los cinco años, con una carencia máxima de 12 meses.

El porcentaje de bonificación de los intereses será del 50 por ciento con el fin de reducir el coste de financiación de autónomos y microempresas, ofreciendo condiciones competitivas y próximas al euríbor.

35 VIVIENDAS PÚBLICAS

Por otra parte, el Consejo Ejecutivo del ICAF ha abordado la financiación de Gesvicán para ampliar el parque público de vivienda en alquiler mediante tres promociones que sumarán 34 viviendas: siete en Santa Cruz de Bezana y otras 27 en Torrelavega, en los barrios de El Zapatón y La Inmobiliaria.

La operación contempla una financiación de hasta 5,92 millones de euros.

El Consejo Ejecutivo del ICAF también ha abordado cuatro nuevas solicitudes de aval para la adquisición de vivienda, que suman 114.250 euros. Con estas dos operaciones, el importe acumulado de los avales concedidos por el Gobierno de Cantabria alcanza los 799.0471 euros, correspondientes a 42 beneficiarios.

Además, continúan analizándose nuevas solicitudes y operaciones que se encuentran pendientes de recibir las correspondientes ofertas de financiación por parte de las entidades bancarias, por lo que se prevé que algunas puedan elevarse a próximos consejos.