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SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Juvenil La Velorta celebrará el 12 de diciembre un festival en Villacarriedo para recaudar fondos destinados a continuar la vía social y judicial contra el proyecto del teleférico Mirador del Pas, en Vega de Pas.

La iniciativa defiende un modelo de desarrollo para Cantabria que permita a la juventud quedarse en sus pueblos, trabajar y emprender, "manteniendo vivo el territorio", han explicado sus promotores en un comunicado.

Se trata de una reivindicación respaldada por las más de 5.000 firmas recogidas contra el proyecto.

La asociación ha precisado que no está en contra del turismo ni de la inversión privada, sino de un modelo que no tenga en cuenta sus consecuencias. "Queremos pueblos con actividad y oportunidades, pero también un turismo con sentido, que respete el territorio y beneficie a quienes vivimos aquí. Cantabria ya soporta una importante presión turística y no tiene sentido seguir destinando millones de euros públicos a atraer más visitantes sin valorar antes si esas inversiones son necesarias", sostiene.

En su opinión, el proyecto del teleférico presenta, desde su tramitación inicial, "distintas deficiencias y cuestiones pendientes de aclaración", tanto en materia territorial y ambiental como económica.

La Velorta sostiene que el estudio de viabilidad "no justifica suficientemente" la rentabilidad de la infraestructura y reclama que se aclaren estos aspectos antes de continuar con el proyecto.

También cuestiona el destino del dinero público: más de cuatro millones de euros ya invertidos para construir un acceso vinculado a una infraestructura privada, además de poner suelo público a disposición del proyecto. Una inversión que, a su jucio, contrasta "con la falta de apoyo a los pequeños negocios y la ganadería local".

"No conocemos a ningún ganadero al que le hayan pagado cuatro millones para acceder a su explotación, ni a ningún obrador de sobaos o quesadas al que se le haya facilitado algo semejante", señala.

El telecabina de Cabárceno es un precedente de los riesgos económicos de estas infraestructuras. La propia dirección de CANTUR reconoció que debía pagar siete euros por visitante a la concesionaria, incluso si no utilizaba la instalación. Diez años después, sigue requiriendo recursos públicos y registrando un uso limitado.

Para La Velorta, el Mirador del Pas reproduce el "modelo fallido" de la telecabina del Parque de la Naturaleza de Cabárceno --que "diez años después, sigue requiriendo recursos públicos y registrando un uso limitado", señala--, "agravado por las deficiencias de su propio estudio económico".

El festival de Villacarriedo, que contará con la participación de grupos y artistas cántabros, pretende trasladar esta reivindicación al ámbito cultural, fomentando la convivencia, la participación colectiva y la visibilidad del talento local.

La asociación defiende que el debate no debe plantearse como una elección entre turismo y territorio, sino sobre qué modelo de desarrollo se quiere impulsar, a quién beneficia y qué consecuencias tiene para la población. En definitiva, reclama "pueblos vivos y un futuro construido contando con quienes habitan en ellos".