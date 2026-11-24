Junta de Seguridad Extraordinaria. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Más de 1.300 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales velarán por el normal desarrollo de la jornada electoral en Cantabria.

Los diferentes cuerpos formarán este dispositivo para garantizar la seguridad ciudadana y el ejercicio de los derechos y libertades a lo largo del este domingo, 29 de noviembre.

En un comunicado, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha detallado que integrarán el dispositivo 290 agentes de la Policía Nacional, 873 de la Guardia Civil y 150 de las Locales de Cantabria, en total 1.313 efectivos.

Así, ha destacado el trabajo que se ha estado realizando para la organización de este dispositivo de seguridad en el proceso electoral, con el objetivo de que se garantice el derecho al voto de los ciudadanos y que la jornada electoral discurra "con normalidad".

"Los efectivos policiales asegurarán el libre y pacífico ejercicio de los derechos y libertades y la seguridad ciudadana, así como la custodia de las infraestructuras críticas de la Comunidad Autónoma que son fundamentales para el desarrollo del proceso electoral de este próximo domingo, 29 de noviembre", ha dicho.

El dispositivo comenzará a las 00.00 horas del día 29 y se prolongará hasta las 9.00 horas del día 30, ha detallado el delegado, que ha agradecido el "importante trabajo" que desarrollan los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Policías Locales "todos los días del año y muy especialmente en jornadas tan importantes como es el caso de la celebración de unas elecciones".