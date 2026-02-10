La mayoría de la plantilla de Teka ratifica el preacuerdo del ERE, que prevé 34 despidos en Santander

Archivo - Teka en Santander - TEKA - Archivo

SANTANDER 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La mayoría de la plantilla de Teka ha ratificado el principio de acuerdo que sindicatos y dirección alcanzaron el pasado sábado sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la multinacional china MIDEA en distintos centros de trabajo, y con el que se reducen de 99 a 66 los despidos previstos en toda España, 34 de ellos en la fábrica de Santander (el 51,5% del total).

Los trabajadores han respaldado el preacuerdo en una asamblea celebrada este martes y "mayoritariamente" además, han indicado a Europa Press fuentes sindicales, que no cifrarán ese respaldo hasta que no se cierren las votaciones en Zaragoza, a las diez de la noche.

Sí han señalado que con el preacuerdo alcanzado entre UGT-FICA, CCOO y CSIF y la empresa el pasado sábado de madrugada se reducen a 80 los despidos, y como podría haber 14 recolocaciones en Alcalá de Henares, la cifra global baja a 66. Así, en la fábrica de Santander pasan de los 47 iniciales los 34 contemplados ahora.

La comisión representativa de las organizaciones sindicales celebró que con el principio de acuerdo se consiguen, tras un mes de negociaciones, "muchas de las reivindicaciones" planteadas, a expensas de que sean refrendadas por la asamblea de trabajadores y que han recibido un respaldo mayoritario.

Entre los puntos más destacados del principio de acuerdo figuran un plan de rentas a partir de los 59 años; indemnizaciones de 40 días por año trabajado para el resto -con un tope de 30 mensualidades-; el abono por parte de la empresa del convenio especial con la Seguridad Social para los trabajadores de 55 a 63 años; y garantías de que el acuerdo permanecerá vigente para despidos futuros durante un periodo de tres años.

Además, el preacuerdo establece un periodo de voluntariedad para acogerse al ERE, la puesta en marcha de un servicio de recolocación externo y otorgará prioridad a los trabajadores despedidos de cara a vacantes futuras en la empresa.