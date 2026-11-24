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SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mirador del Cable, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha registrado en lo que va de este martes la mayor racha de viento que se ha dado en España, a 96 kilómetros por hora.

En concreto, la ha anotado a las 8.30 horas y con ella lidera una lista donde igualmente figura Coriscao, también en Picos de Europa, que, con 73km/h marcados diez minutos después, ocupa el sexto lugar.

Asimismo, en el Mirador del Cable es donde más veloz ha soplado el viento en el país, a 69 km/h a las 8.30 horas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).