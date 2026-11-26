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SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El nuevo decreto que regulará los establecimientos hosteleros en Cantabria entrará en vigor a principios de año, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades de los empresarios del sector y a "las exigencias del turista del siglo XXI".

Así lo ha avanzado la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, durante la 43 Gala de Hostelería de Cantabria celebrada en Santander, en la que ha reafirmado el apoyo del Gobierno de Cantabria a los profesionales de un sector "fuerte, innovador y preparado para el futuro".

González ha destacado que, a lo largo de esta legislatura, han sido "importantes" los avances en materia de regulación turística, con el objetivo de "ofrecer un turismo de calidad, sostenible, y que atraiga al visitante sin molestar al residente", ha indicado el Gobierno regional en nota de prensa.

Durante la gala, la titular de Turismo ha entregado el Premio 'Joven Empresaria' a Valeria Leal y Rafaela Pierobón, del proyecto 'Hilo' de Ruente, quienes personalizan, a su juicio, los valores de perseverancia, excelencia y compromiso con el territorio que definen al sector hostelero cántabro.

Ha subrayado que este proyecto empresarial representa el modelo turístico que impulsa el Gobierno, basado en la descentralización de la actividad hacia el interior de la región, la desestacionalización de la oferta y la sostenibilidad social, cultural y económica.

En cuanto a la sostenibilidad, ha apuntado que este eje "no es solo medioambiental, sino social y cultural, pues busca preservar la esencia de los lugares, respetar el producto local y cuidar el legado de quienes abrieron camino".

La consejera de Turismo también ha ejemplarizado en Rafaela y Valeria la profesionalidad de un sector que se ha convertido un "motor importante" de la economía regional, y al que las instituciones tienen que "atender, escuchar y ayudar cuando es necesario".

Además, ha incidido en la necesidad de seguir trabajando en la formación, la dignificación de la profesión y la estabilidad laboral, como elementos clave para reforzar la calidad y la competitividad.

En otro orden de cosas, ha destacado la capacidad de la gastronomía para generar actividad durante todo el año, fijar población y dinamizar los municipios rurales.

Ha defendido la colaboración entre las administraciones y los profesionales del sector para seguir fortaleciendo la identidad gastronómica de Cantabria, promover el producto local y consolidar un turismo sostenible y de excelencia.

Para González, hay "un gran cambio en marcha" para fomentar una oferta que atraiga visitantes durante todo el año, distribuyendo sus beneficios económicos y sociales por todo el territorio.

"Vamos por el buen camino gracias a un sector hostelero con músculo, fuerte e innovador al que vamos a seguir apoyando en su crecimiento y modernización" ha concluido.