El Palacio de Exposiciones acoge este domingo 29 una nueva edición de la Feria de Bodas de Santander 'Love Day' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Palacio de Exposiciones acogerá este domingo, 29 de noviembre, la Feria de Bodas de Santander 'Love Day', con la participación empresas y proveedores y un amplio programa de actuaciones que dinamizará el evento durante toda la jornada.

La alcaldesa, Gema Igual, el concejal de Turismo, Fran Arias, y la promotora del evento, Diana Valcarce, de la empresa Ladelnorteeventos, han animado a las parejas y a la ciudadanía en general a disfrutar de esta cita que contará con empresas de diferentes sectores como fincas, hoteles, cátering, joyería, trajes y vestidos, decoración, fotografía, sonido e iluminación, animación, coctelería, repostería y agencias de viajes, vehículos, iluminación, tocados y complementos, y zapatería, entre otros servicios exclusivos.

Durante la feria, en un solo lugar, se reunirán las principales empresas del sector nupcial y de los grandes eventos de forma que será una excelente oportunidad para conocer a los mejores proveedores, comparar servicios, descubrir las últimas tendencias, obtener asesoramiento personalizado, y aprovechar ofertas y descuentos especiales, ha informado el Ayuntamiento.

El evento busca romper con los estereotipos tradicionales de las ferias de bodas y grandes eventos, de forma que ofrecerá además actuaciones en directo, demostraciones originales y sorteos.

La industria de las bodas se ha ido fortaleciendo desde la pandemia, y Cantabria sigue posicionándose como un destino de moda para parejas locales, nacionales e internacionales.

'Love Day' cuenta con una web propia www.ferialoveday.com donde las personas interesadas pueden encontrar todo tipo de información relacionada con la feria. Además, cada proveedor cuenta con su propia sección donde expone su trabajo y la forma de contacto.