El candidato al Congreso de Podemos, Pablo Gómez - PODEMOS

SANTANDER, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Podemos Cantabria afronta este viernes la última jornada de campaña de las elecciones generales reivindicando que la política "vuelva a poner en el centro los problemas cotidianos de la mayoría social", por lo que ha pedido el voto "para defender el derecho a la vivienda, recuperar poder adquisitivo y garantizar que trabajar permita vivir dignamente".

"Pedimos el voto para alejar los buitres de los tejados de la gente. Para que la vivienda deje de ser un negocio para unos pocos y vuelva a ser un derecho. Para que las familias puedan pagar el alquiler, llenar la nevera y llegar a final de mes sin vivir permanentemente con el agua al cuello", ha señalado su candidato al Congreso, Pablo Gómez.

El aspirante ha pedido que nadie olvide por qué se ha llegado a estos comicios. "Venimos de una tremenda crisis de vivienda. Llegamos hasta aquí por Maricarmen y por tantas otras personas que han sufrido las consecuencias de un sistema que antepone los intereses de unos pocos al derecho a tener un hogar. No podemos volver a olvidarnos de ellas, como nos olvidamos de Amparo, Ángeles y Mercedes. Son nuestras Maricármenes, mujeres con nombres y apellidos que representan una realidad que no podemos seguir ignorando", ha subrayado.

Gómez ve la jornada del próximo domingo como una elección entre tres caminos: "volver a los años 60, quedarnos como estamos, con jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no pueden pagar el alquiler y trabajadores que no llegan a fin de mes, o avanzar. Nosotros queremos avanzar, conquistar derechos y construir una Cantabria en la que se pueda vivir y trabajar sin tener que marcharse", ha dicho.

El candidato ha reivindicado también el lema de la campaña, 'Paz, casa y trabajo', como resumen de las prioridades que Podemos quiere llevar al Congreso y al Senado.

"Parece que pedimos mucho, pero estamos hablando de cosas tan básicas como vivir en paz, tener un techo y un trabajo con el que poder mantener a una familia", ha observado.

Por último, Gómez ha reafirmado el compromiso de llevar a Madrid las reivindicaciones de Cantabria y recuperar las iniciativas que llevan años esperando respuesta. "No vamos a Madrid a ocupar un sillón. Vamos a defender esta tierra, sus servicios públicos, su industria, su medio rural y a la gente que vive aquí", ha asegurado.

Podemos Cantabria concluye así la campaña apelando a una política que no se olvide de la vida real de las personas y remarcando que "detrás de cada voto hay una decisión sobre el modelo de sociedad que queremos construir".