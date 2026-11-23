Archivo - Policía Local de Santander.-ARCHIVO - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha formulado 49 denuncias por consumo de alcohol en la calle este fin de semana, como consecuencia de varios controles.

Además, identificó a los responsables de tres viviendas situadas en diferentes calles de la ciudad por las molestias de música y voces a los vecinos por la celebración de fiestas; y denunció a otras dos que se encontraban en la calle por molestar con cánticos y palmas.

Asimismo, los agentes realizaron 39 pruebas a conductores, de los que diez dieron positivo en alcohol y cinco en drogas, en concreto, THC, cocaína, opiáceos y anfetamina, ha informado el Cuerpo.