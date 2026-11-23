El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, en Reinosa, junto con el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, y la candidata al Congreso Susana Herrán - PSOE CANTABRIA

REINOSA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cantabria, Pedro Casares, ha reivindicado todos los proyectos de infraestructuras ejecutados e impulsados en Cantabria por el Gobierno de España en estos ocho años frente a "los incumplimientos del PP".

"En la inversión en infraestructuras se ven bien las diferencias entre que gobierne el PSOE y que gobierne el PP", ha afirmado este lunes en Reinosa, donde ha cifrado en 5.000 millones de euros lo movilizado por los socialistas desde el Gobierno de España para Cantabria en este ámbito.

Además, ha prometido que el PSOE, si sigue gobernando España tras las elecciones generales de este domingo, 29 de noviembre, realizará "la mayor inversión de la historia en infraestructuras en Cantabria": 5.000 millones de euros en la próxima década, a razón de 500 anuales.

Casares ha reafirmado así el compromiso de los socialistas de seguir apostando de forma decidida por las infraestructuras en la comunidad autónoma, ha informado en un comunicado el partido.

Así lo ha dicho durante la visita que ha realizado a la capital campurriana junto a su alcalde, el socialista Sergio Balbontín, los candidatos al Congreso Susana Herrán y Eduardo Magaldi y la directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática, Zoraida Hijosa.

En una muestra de la "apuesta" por la infraestructuras de la comunidd, Casares se ha referido a la llegada de la alta velocidad, con una inversión de 1.800 millones de euros; la mejora de la red ferroviaria con el Plan de Cercanías, que conlleva una inversión de 1.700 millones, y los proyectos ya firmados y desarrollándose de la integración ferroviaria en Santander, el soterramiento de Torrelavega o el cubrimiento de las vías en Camargo.

Y en lo que respecta a inversiones en carreteras, ha citado el enlace Sierrapando-Barreda, las obra del tercer carril de la A-67 entre Santander y Polanco o la ya terminada e "icónica" obra de rehabilitación integral del Desfiladero de La Hermida, "la mayor inversión en la comarca de Liébana en los últimos 100 años".

En contraposición a este listado de actuaciones, Casares ha advertido de lo harán otros como el PP a la vista de lo que ya demostraron durante sus años de Gobierno.

Así, ha criticado que adjudicaron el proyecto del enlace Sierrapando-Barreda "sin haber hecho las expropiaciones" y "tuvimos que solucionarlo los socialistas" y, en el caso del Desfiladero de La Hermida, los 'populares' hicieron el proyecto de los puentes que fue "una chapuza" y es "un pegote" en el marco de la rehabilitación integral realizada.

Por su parte, la cabeza de lista al Congreso, Susana Herrán, ha remarcado la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por todas las "infraestructuras importantes" para esta tierra y que "son beneficiosas" para todos los cántabros.

"Desde el PSOE trabajamos paga mejorar la cohesión territorial para que los vecinos u vecinas de todos los rincones de Cantabria estén mejor conectados con los servicios públicos", ha enfatizado la candidata socialista y alcaldesa de Castro Urdiales.

Así, ha destacado actuaciones de mejora en autovías y carreteras nacionales y en la red ferroviaria para garantizar que "nuestros jóvenes de las zonas rurales puedan acceder a una formación o que nuestros mayores puedan trasladarse a los servicios sanitarios sin tener que depender de que un familiar les traslade en un vehículo privado".

ACTUACIONES EN REINOSA

Durante su visita, Casares ha puesto en valor los proyectos impulsados por el Gobierno de España del PSOE en Reinosa, como el asfaltado en la A-67 desde el límite con Palencia en ambos sentidos; la mejora de la N-611, o la adecuación global de la llegada de la alta velocidad con la nueva estación que supondrá una inversión de 20 millones de euros y la supresión de los pasos a nivel.

Respecto a la nueva estación AVE, ha avanzado que el Ministerio ya cuenta con el proyecto y lo presentará tras las elecciones.

Además, ha indicado que a este listado de inversiones se suman otras actuaciones como la renovación del cuartel de la Guardia Civil o la reactivación del polígono de La Vega.

Y para continuar con todo ello, Casares ha pedido a los campurrianos el "respaldo mayoritario" al PSOE en las generales del 29N.