Archivo - Santander aprueba la convocatoria de becas para la promoción del talento dirigidas a alumnos de 2º de Bachillerato.-ARCHIVO - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado una nueva convocatoria de becas de excelencia educativa destinadas a promover el talento académico entre los estudiantes de segundo de Bachillerato del municipio.

Así lo ha dado a conocer la concejala de Educación, Noemí Méndez, quien ha explicado en nota de prensa que la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a este programa de ayudas, dotado con un presupuesto de 25.000 euros.

Se trata de una línea de ayudas que se convoca anualmente, desde el año 2022, y que ha ido incrementando su dotación desde los 10.000 euros presupuestados en la primera edición hasta los 25.000 actuales.

Las becas tienen una dotación de 500 euros y se dirigen a alumnos de segundo de Bachillerato que acrediten un expediente académico destacado.

Podrán optar a las becas los estudiantes de segundo de Bachillerato que se encuentren empadronados en el municipio con una antigüedad mínima de dos años previos a la solicitud.

También deberán estar matriculados en dicho curso en cualquier centro de enseñanza reglada y acreditar una nota media igual o superior a 8,5 sobre 10.

Capacitaciones académicas como estudios en conservatorios y centros oficiales de música o danza, cursos reglados de idiomas o práctica federada de deportes son baremos que también aportan puntuación de cara a la puntuación global.

La adjudicación de las ayudas para la promoción del talento se realizará por orden de puntuación, de mayor a menor, hasta agotar el crédito disponible en el presupuesto municipal para la concesión de estas ayudas.

Las solicitudes deberán presentarse mediante el modelo oficial disponible en la página web del Ayuntamiento Portal Ayuntamiento Santander y el plazo será de quince días hábiles a partir del siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).