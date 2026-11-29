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SANTANDER 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha aprobado esta semana la séptima remesa de becas municipales de guardería, una resolución que permitirá conceder 35 nuevas ayudas destinadas a sufragar 104,5 mensualidades, por un importe global de 27.029 euros.

En un comunicado, el Consistorio ha subrayado que, con esta nueva aprobación, se han concedido 308 becas de guardería en lo que va de 2026, con una inversión acumulada de 339.621 euros.

La concejala de Familia e Igualdad, Zulema Gancedo, ha explicado que estas ayudas constituyen una herramienta "fundamental" para que muchas familias puedan compatibilizar sus responsabilidades laborales o formativas con el cuidado de sus hijos, al garantizar el acceso de los menores a una atención educativa de calidad desde sus primeros años.

Gancedo ha recordado que la convocatoria de este año contaba con una dotación inicial de 320.000 euros, que se ha ampliado con otra partida de 30.000 euros con el fin de atender todas las solicitudes que cumplan los requisitos establecidos. En total, se han presupuestado 350.000 euros.

Para 2026, la cuantía de la beca completa asciende a 317 euros mensuales cuando incluye servicio de comedor y a 264 euros en los casos sin comedor, mientras que la beca media es de 201 euros al mes.

Además, las familias numerosas, las familias monoparentales y las mujeres víctimas de violencia de género que reúnan los requisitos de la convocatoria pueden acceder a una cobertura del cien por cien.

Las ayudas pueden solicitarse hasta el 31 de diciembre, a través de los teléfonos 942 200 833 y 942 203 130, del correo centrodeigualdad@santander.es o en la página web www.igualdadsantander.es y para las vacaciones de Navidad en concreto pueden pedirse hasta el 4 de diciembre.

Los centros adheridos al programa municipal de becas de guardería son: Bellavista, Charco, Colorín Colorado, María Reina Inmaculada, Parayas Candina, Haypo, Chiquitín PCTCAN, La Anunciación, La Encina, Madre Mercedes, Niño Jesús, Piccola, Marqués de Valterra, San José, Esclavas SCJ, Chiquitín Valdenoja, Ciempiés, Castroverde y Calasanz.