SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander va a activar desde esta tarde el dispositivo preventivo por temporal marítimo a la vista del aviso naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

De acuerdo con el protocolo previsto y con coeficiente de marea superior a 80, se prohibirá la circulación de peatones y vehículos y quedará prohibido estacionar desde la rotonda de la avenida Manuel García Lago hasta el final del Hotel Chiqui.

También se cerrará el acceso al parque marino (minizoo) de La Magdalena hasta primera hora del jueves, según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento, que ha explicado que el dispositivo "se adaptará a la evolución del temporal".

Además, el concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, ha hecho un llamamiento a la prudencia de los ciudadanos, a quienes recomienda no acercarse a zonas expuestas al oleaje, independientemente de que se encuentren balizadas o no.

Asimismo, ha subrayado la importancia de respetar las señalizaciones y las indicaciones de los servicios de seguridad y emergencias para evitar situaciones de riesgo.

El aviso naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros adversos en el litoral cántabro estará activo desde las tres de la madrugada hasta las 22.00 horas del miércoles.

Según las previsiones de AEMET, se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 5 a 6 metros y vientos de componente oeste, de 62 a 74 kilómetros por hora (fuerza 8), que podría alcanzar rachas máximas de hasta 90 km/h.