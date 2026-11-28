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SANTANDER 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha licitado el servicio de teleasistencia por 874.394 euros anuales por un periodo de cuatro años, prorrogable uno más.

Así lo ha informado, en un comunicado, la concejala de Servicios Sociales, Zulema Gancedo, quien ha explicado que ha sido la Junta de Gobierno Local la que esta semana ha aprobado el gasto para contratar el servicio.

Así, ha recordado que en 2025, la teleasistencia de Santander atendió a un total de 3.165 usuarios, de forma que se incorporaron 536 personas al servicio a lo largo del año.

La teleasistencia es un servicio de apoyo personal y preventivo que permite a las personas vivir en su hogar con mayor seguridad, autonomía y tranquilidad.

A través de un terminal instalado en el domicilio, y un pulsador que la persona usuaria lleva consigo, puede contactar de forma inmediata con un Centro de Atención atendido por profesionales, las 24 horas del día, los 365 días del año, estableciendo comunicación en modo "manos libres".

Su objetivo es ofrecer respuesta rápida ante emergencias (caídas, malestar repentino, accidentes domésticos) y, a la vez, acompañamiento y seguimiento para prevenir situaciones de riesgo y reforzar la confianza de la persona y su entorno.

Está dirigido a personas que, por edad, o situación de discapacidad les sea de utilidad para poder continuar viviendo en su domicilio y combina tecnología accesible con intervención profesional y protocolos de actuación.

A la persona que se incorpora se le realiza una entrevista inicial, se le instala en su domicilio un terminal, y se le facilita un pulsador con el que puede contactar las 24 horas del día con un Centro de Atención.

En función del perfil del individuo, también se pueden instalar otros dispositivos complementarios como detectores de gas o de humo. Además, se realiza un seguimiento por parte del servicio, tanto telefónico, como mediante visitas al domicilio.

Adicionalmente, cuenta con un servicio de custodia de llaves y Unidad Móvil 24 horas, que permite acudir al domicilio ante una urgencia, y facilitar el acceso a otros recursos sanitarios o de emergencias que hayan podido ser movilizados.

Este servicio promueve además mantener una comunicación regular con los usuarios, de modo que su uso no se limite solamente a situaciones de emergencia, sino que haya un seguimiento, actualización de datos y los usuarios estén habituados a su uso.

Se trata de un proyecto innovador que tiene como objetivo disponer de un sistema seguro de organización del dato que integre información de diferentes fuentes, habilitando una plataforma que facilite la gestión eficiente de la atención sociosanitaria, la personalización de las prestaciones y la predicción de situaciones de riesgo.

Cualquier persona que cumpla los requisitos puede solicitar el servicio de teleasistencia en el correo mayores@santander.es y tras la visita a su domicilio y la evaluación por parte de los técnicos, se inicia la prestación de la asistencia y la instalación de los dispositivos.