El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos; la cabeza de lista al Congreso, Isabel Urrutia, y el consejero de Educación, Sergio Silva, visitan el Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación de Cantabria - PP

RIBAMONTÁN AL MONTE, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha defendido la propuesta de su partido de que de los tres a los doce años se priorice el aprendizaje sin pantallas individuales en el aula, fijando que la lectura y la escritura se aprendan en papel.

"Hay que recuperar el cuaderno, el dictado y la lectura de los clásicos", ha afirmado este jueves en declaraciones a los medios de comunicación durante su visita al Centro de Innovación en Tecnologías de la Educación de Cantabria (CITED), ubicado en Anero (Rimabontán al Monte).

Allí, De los Santos ha defendido la vuelta a esta manera de enseñar que, a su juicio, es la que asegura que los conocimientos se fijen de la manera más óptima, ha informado el partido en un comunicado.

Aunque ha afirmado que la tecnología es "imprescindible" y hay que aproximar a ella a los más jovenes, cree que ello debe hacerse "con herramientas para que ese uso sea responsable".

En este sentido, ha considerado que las pantallas, adema de usarse de forma "repsonsable", deben entregarse a los alumnos "cuando ya tienen una madurez".

Por otra parte, durante su intervención, el dirigente popular ha responsabilizado al Gobierno central de los "nefastos" resultados dle informe PISA 2025, que han dejado a España "por debajo de la media de los países de la OCDE".

"Es imperdonable y demuestra que las políticas de Sánchez impactan de forma terrible sobre la ciudadanía y destruyen el futuro", ha afirmado De los Santos, que ve "importante" que Alberto Núñez Feijóo sea el próximo presidente del país "para enderezar todas las políticas, reconstruir España y para hacer de la educación un pilar fundamental para una democracia como la nuestra".

También ha criticado la "irresponsable" ley LOMLOE, que, según ha señalado, "fue aprobada en lo peor de la pandemia, con un millón cien mil firmas en contra, a espaldas del Consejo de Estado y habiendo sido mercadeada" por culpa de la entonces ministra del ramo, Isabel Celaá, y de Pedro Sánchez.

URRITIA: RECUPERAR EL ESFUERZO Y LA CALIDAD EDUCATIVA

En su visita al CITED, enmarcada en la campaña electoral, De los Santos ha estado acompañado por la cabeza de lista del PP de Cantabria al Congreso, Isabel Urrutia, y por el consejero de Educación, Sergio Silva.

La candidata popular ha destacado que el PP apuesta por "recuperar el esfuerzo y la calidad educativa" frente al "deterioro" que, en su opinión, ha provocado por las políticas de Sánchez.

En la misma línea que De los Santos, ha criticado los resultados del modelo educativo impulsado por el Gobierno de Sánchez y la LOMLOE, que, según ha resaltado, han llevado a España a registrar los "peores resultados históricos" en las tres materias evaluadas en PISA: lectura, matemáticas y ciencias.

También ha lamentado la "falta de avances" en la reducción de ratios anunciada por Sánchez, el "recorte de 300 millones" en el presupuesto del Ministerio de Educación y la "falta de financiación estatal para atender las necesidades específicas de las comunidades autónomas".

Frente a esta situación, Urrutia ha destacado las medidas impulsadas por el Gobierno que lidera la popular María José Sáenz de Buruaga en Cantabria.

En este sentido, ha reivindicado que el proyecto de Presupuestos presentado para 2027 dedica 847 millones de euros y ha destacado que hay más docentes pese a tener 7.000 alumnos menos.

También ha puesto en valor la reducción progresiva de las ratios en los dos primeros ciclos de Primaria y unas mejores condiciones laborales para el profesorado.

Asimismo, ha destacado la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado y Convivencia, la transformación de la Formación Profesional, con más plazas y más de 150 titulaciones, el "compromiso" con la escuela rural y la ampliación de servicios complementarios como el comedor y el transporte escolar. Y también ha resaltado la financiación estable de más de 300 millones de euros para la Universidad de Cantabria durante tres años.

En un plano nacional, Urrutia ha subrayado las propuestas educativas del PP y de Feijóo, entre las que figura garantizar las becas a quienes las necesiten y aprueben, financiar desde el Estado la mitad de cada plaza de educación de 0 a 3 años; mejorar los resultados PISA; establecer una prueba de acceso a la universidad única, y eliminar la matrícula en los ciclos de Formación Profesional de sectores con alta demanda de empleo.

El proyecto del PP contempla también impulsar la carrera profesional docente; ampliar a un mínimo de seis años los conciertos educativos; garantizar la libertad de elección de centro; aprobar un protocolo nacional contra el acoso escolar, y establecer medidas de protección de los menores en las redes sociales.

La candidata también ha reclamado que cualquier reforma educativa se impulse "de común acuerdo" con las comunidades autónomas y cuente con una financiación estatal "justa y adecuada", teniendo en cuenta factores como la dispersión geográfica y el coste efectivo de los servicios.

"El futuro de nuestro país empieza por una educación pública de calidad, una apuesta que el Partido Popular quiere impulsar desde el Gobierno de España", ha resaltado.

COMPROMISO DEL PP DE LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA

En otro orden de cosas, y al margen del tema educativo, De los Santos ha denunciado durante este acto de campaña en Cantabria el "abandono" del Ejecutivo a más de 5.000 mujeres por los fallos en las pulseras antimaltrato, dejándoles "al albur de sus maltratadores".

Y ha remarcado el compromiso del PP en la lucha contra la violencia machista, "una lacra que nos interpela a todos y frente a la que todos tenemos que levantar un muro contra los agresores para proteger a las mujeres".

"Sorprendía ver ayer a Begoña Gómez frente a la pancarta como cabeza de una manifestación que simplemente tendría que estar luchando por los derechos de las mujeres en contra de la violencia machista", ha señalado De los Santos.

En este sentido, ha lamentado que "una vez más, el PSOE se llenaba de banderas con sus siglas en vez de herramientas para acabar con esta lacra".

"Basta de feminismo pancartero, basta de irresponsabilidad y basta de reírse de las mujeres, porque lo que el Gobierno de Sánchez ha representado es una manera de entender el feminismo completamente criminal", ha opinado.

Por ello, ha subrayado la importancia de que este domingo "caiga el Gobierno de Sánchez, porque España necesita una reconstrucción y porque las mujeres necesitan de políticas reales para defenderlas".