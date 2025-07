SODERCAN convoca ayudas para la obtención de certificaciones de calidad

SANTANDER 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, dependiente de la Consejería de Industria, ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) la convocatoria de ayudas para apoyar a las empresas de la Comunidad Autónoma en los procesos de obtención de certificaciones referenciadas a estándares nacionales e internacionales de calidad que les permitan mejorar su competitividad y acceder a nuevos mercados.

La sociedad pública destina 150.000 euros a esta línea de ayudas que se puede solicitar a partir de este martes 22, y durante cinco meses, de forma telemática a través del Gestor de Ayudas de SODERCAN (www.sodercan.es).

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha señalado que los grandes desafíos actuales a nivel mundial obligan a las empresas a aumentar permanentemente sus capacidades competitivas y ofrecer un mayor valor a su clientela para acceder y consolidarse en los mercados.

En este sentido, obtener certificaciones conforme a estándares internacionales de calidad "transmite seguridad, compromiso social y medioambiental, buena imagen y prestigio ante la competencia, empresas proveedoras y clientela, presentes y futuros", ha explicado.

La convocatoria establece una ayuda máxima de 15.000 euros y abarca diferentes ámbitos de gestión: Calidad, Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible, Seguridad y Calidad Alimentaria, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, Gestion del Riesgo, Gestión de I+D+i, Gestión de Compliance, Gestión Energética y Digitalización.

Así como cualquier otra norma, específica de cada sector, reconocida nacional y/o internacionalmente, cuya certificación suponga una optimización de la gestión de los procesos y una mejora competitiva de la empresa y facilite la entrada en nuevos mercados de los productos y servicios de las empresas cántabras. Se excluyen ISO 9001 y 14001.

SODERCAN subvenciona gastos de consultoría y asistencia técnica especializada externa para la implantación de la norma (hasta un máximo de 6.000 euros); ensayos realizados por laboratorios acreditados y gastos relativos al proceso de obtención de la certificación.

SECTORES

Pueden ser beneficiarias las empresas o autónomos titulares en Cantabria de una actividad económica del sector industrial; construcción, reparación y conservación de toda clase de obras; comercio al por mayor; transporte de mercancías por carretera; servicios de telefonía y telecomunicaciones, etcétera.

Son subvencionables, entre otras, certificaciones en materia de Residuo Cero, Gestión de Ecodiseño (ISO 14006), Cambio Climático y Huella de Carbono (ISO 14064 y 14067, etc.) y Gestión de Recursos (ISO 14046, etc.); y en Seguridad y Calidad Alimentaria, tales como BRC, GLOBAL GAP, IFS, ISO 22000, FSSC 22000, FSMA u otras certificaciones de naturaleza similar requeridas para la entrada en mercados internacionales (HALAL, KOSHER etc).

También en gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (ISO 45001); gestión de Seguridad de la Información (ISO 27001, ISO 27032, ISO 22301 y similares, adaptación al Esquema Nacional de Seguridad en todos sus niveles para las empresas que trabajen con la Administración Pública, etc); gestión del riesgo en las organizaciones (UNE-ISO 31000); gestión de I+D+i (UNE 166002, UNE 166008 -Transferencia de Tecnología y UNE 166006 - Sistemas de Vigilancia e Inteligencia); gestión energética (ISO 50001); gestión de Compliance (UNE 19601 y UNE 19602); gestión de la Digitalización (UNE 0060:2018 y UNE 0061:2019 (Industria 4.0).

En la convocatoria de 2024, SODERCAN ha concedido ayudas por importe de importe de 121.533 euros a 23 empresas de Cantabria para la obtención de certificaciones de calidad.