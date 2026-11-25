Plantilla del servicio de basuras de Castro Urdiales en la primera jornada de huelga indefinida - CCOO

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La huelga indefinida convocada en el servicio de limpieza viaria y recogida de residuos del Ayuntamiento de Castro Urdiales ha arrancado este miércoles con un seguimiento del 100% de la plantilla de UTE Castro Urdiales, empresa adjudicataria del servicio, según el comité de empresa.

Los trabajadores ratificaron en asamblea este martes el inicio de la huelga, convocada ante la situación de "indefensión" en la que se encuentran las alrededor de 70 personas que prestan el servicio, con el convenio caducado desde el 31 de diciembre de 2025, mientras que el contrato de adjudicación a la empresa para la que prestan el servicio permanece en la misma situación y paralizado desde el pasado mayo, ha explicado el comité.

Los sindicatos han explicado que lo largo de la mañana, solo ha salido un camión "a realizar el servicio en centros de salud, colegios y residencias".

Al respecto, el presidente del comité, Lorenzo Muela, ha explicado que han decidido que salga este camión "porque nadie ha contactado con la plantilla para negociar los servicios mínimos: la empresa ha enviado un documento este martes con los horarios para cubrirlos pero los trabajadores lo han recibido fuera de su jornada laboral, por lo que no se ha informado adecuadamente", ha advertido.