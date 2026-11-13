Torrelavega reúne a 45 equipos y unos 300 participantes en la fase final de la Liga Nacional de Clubes de Petanca

Presentación de la fase final de la Liga Nacional de Clubes de Petanca, que se celebra del 13 al 15 de noviembre en Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega acoge desde este viernes, y hasta el domingo, la fase final de la Liga Nacional de Clubes de Petanca 2026, que reunirá en el Mercado Nacional de Ganados 'Jesús Collado Soto' a 45 equipos de toda España con cerca de 300 personas entre deportistas y técnicos.

La Liga Nacional de Clubes es uno de los acontecimientos más importantes de la temporada ya que reúne en su fase final a los equipos que han superado las competiciones provinciales y autonómicas desarrolladas a lo largo del año.

Los equipos se distribuyen entre las categorías masculina, femenina y juvenil, cada una de ellas con División de Honor y Primera División.

La competición se disputará mediante un sistema de liga, en el que los equipos se enfrentarán para determinar la clasificación definitiva de cada categoría. Por este motivo, no habrá una final como tal, aunque las últimas rondas serán las decisivas para conocer a los ganadores.

Así se ha explicado este viernes durante la presentación de este evento, en la que han participado el concejal de Deportes, Nacho González, los presidentes de las federaciones nacional y cántabra de petanca, Antonio Pérez y Ramón Pila, respectivamente, y la de la Peña Deportiva El Lobio, Ana Díaz.

La actividad comenzará este tarde, a partir de las 19.15 horas, con el acto inaugural y el sorteo de la competición, que se celebrará en el Centro Cívico Manel Echaves de Tanos como recuerdo y homenaje a su vinculación con este deporte.

Ya en el Mercado Nacional de Ganados, los encuentros comenzarán el sábado, día 14, a partir de las 9.00 horas, y se prolongarán aproximadamente hasta las 20.30.

La competición se retomará el domingo a las 9.00 y finalizará con la entrega de medallas y trofeos, prevista para las 12.30 horas.

LARGA TRADICIÓN DE TORRELAVEGA EN PETANCA

Durante la presentación, el concejal de Deportes se ha mostrado "encantado" de que Torrelavega vuelva a recibir al mundo de la petanca con un "evento muy importante" para esta disciplina deportiva.

El edil ha destacado también la trayectoria del Mercado Nacional de Ganados como sede de campeonatos de petanca y ha animado a los vecinos y visitantes a acercarse este fin de semana para disfrutar de la competición.

Además, ha agradecido la colaboración de la Federación Española de Petanca, la Federación Cántabra y la Peña Deportiva El Lobio, y ha subrayado que detrás de la organización de estas competiciones "hay un trabajo detrás muy grande".

Por su parte, el presidente de la Federación Española de Petanca ha expresado su satisfacción por retomar la celebración de campeonatos nacionales en Torrelavega, de la que ha destacado su larga trayectoria como sede habitual de grandes competiciones de petanca y la vinculación de la ciudad con este deporte.

Según ha dicho, cuenta con unas instalaciones que, por sus características, han llegado a ser conocidas como el "templo de la petanca". Además, ha reconocido el trabajo de las entidades organizadoras.

Por su parte, la presidenta de la Peña Deportiva El Lobio también se ha mostrado satisfecha de que la Federación Española vuelva a contar con Torrelavega y con las entidades cántabras para organizar esta fase final.

Y entre las categorías que participan en el evento, ha destacado especialmente la evolución experimentada por la juvenil, que se incorporó el pasado año y que en esta edición se ha ampliado a dos.

Por último, el presidente de la Federación Cántabra ha destacado las condiciones del Mercado Nacional de Ganados, conocido en toda España como "la Catedral de la Petanca", y ha agradecido la colaboración municipal para la celebración de campeonatos.

Pila ha animado a la ciudadanía a acercarse este fin de semana para conocer una disciplina que pueden practicar personas de "todas las edades", desde los más pequeños hasta las personas mayores, y descubrir que "la petanca es mucho más de lo que aparece en los medios de comunicación", ha informado en un comunicado el Ayuntamiento.