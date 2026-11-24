Isabel Urrutia y Eduardo Arasti - PP

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cabeza de lista del PP al Congreso de los Diputados, Isabel Urrutia, ha reivindicado este martes el "contrato" de Alberto Núñez Feijóo con los autónomos frente a lo que ha calificado como el "estrangulamiento permanente" al que "les ha sometido el Gobierno de Sánchez durante los últimos años".

Así lo ha manifestado durante un encuentro que ha mantenido esta mañana con autónomos en el Centro Cultural San José Quintana de Suances, en el que ha estado acompañada por el consejero de Empleo cántabro, Eduardo Arasti.

La candidata ha incidido en que hace un año Feijóo firmó un contrato con los autónomos y ha asegurado que sus compromisos están incluidos en el programa electoral del Partido Popular, dentro del Plan de Reconstrucción Nacional.

"Están convirtiendo los martes en el 'Black Friday' particular de este Gobierno, que lleva años friendo a impuestos a los autónomos de España", ha afirmado, en referencia al anuncio del Ejecutivo de un plan para este colectivo y de medidas de reducción de impuestos.

En este sentido, ha señalado que durante los últimos tres años se han producido seis subidas de impuestos a los autónomos y ha criticado que el Gobierno "pretenda ahora trasladar un mensaje de apoyo" a un colectivo al que "ha estado subiendo los impuestos durante ocho años".

PROPUESTAS

Urrutia ha desgranado algunas de las medidas recogidas en el programa entre las que se encuentran la cuota cero durante el primer año de actividad, la exención del IVA para los autónomos que facturen menos de 85.000 euros y la reducción de cuatro declaraciones trimestrales a dos para simplificar los trámites administrativos.

También ha enumerado la bonificación de las cuotas durante las situaciones de enfermedad, especialmente en caso de enfermedad grave desde el primer día; las deducciones de gastos de vivienda y vehículos, y la ampliación y flexibilización de las medidas por cese de actividad.

Asimismo, la candidata 'popular' ha señalado la bonificación del 100% de la cuota durante los periodos de maternidad y paternidad y la protección de la vivienda habitual de los autónomos para evitar que las dificultades de sus negocios puedan poner en riesgo el hogar familiar.

Para los autónomos empleadores, Urrutia ha explicado que el PP propone bonificar el 100% de la cuota durante el primer año por la contratación del primer trabajador y el 50% a partir del segundo.

Además, ha defendido que el ahorro y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas cuenten con deducciones fiscales.

La candidata ha insistido en "la necesidad de reconstruir España desde la moderación y junto a quienes emprenden, construyen y crean empleo". "Esforzarse merece la pena y con Alberto Núñez Feijóo el esfuerzo merecerá la pena", ha concluido.