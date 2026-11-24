El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle, en San Vicente de Toranzo - VOX

SANTANDER 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Cantabria, Emilio del Valle, ha denunciado "la burocracia excesiva" que sufre la ganadería "impuesta por las normas europeas de los pactos que tienen el Partido Popular Europeo y el Partido Socialista Europeo, derivado del Pacto Verde, de la Agenda 2030, que les asfixia".

Así lo ha señalado tras una visita a una ganadería en San Vicente de Toranzo junto a Laura Velasco y Antonio de la Riva, miembros de la candidatura.

"Realmente es una burocracia asfixiante y les lleva muchísimo tiempo el estar con todos los papeleos y cumplir todos los requisitos. Por eso vamos a impulsar la desregulación para reducir trámites", ha anunciado Del Valle.

En este sentido, el candidato ha indicado que "es muy importante" que el 29 de noviembre Vox tenga "respaldo", una "posición fuerte para forzar al Partido Popular en Europa y que modifiquen ese tipo de normativas con exigencias inasumibles para las pequeñas explotaciones ganaderas en temas sanitarios o medioambientales".

Además, a juicio de Vox, otro de los problemas que se encuentra el sector primario es el Tratado Unión Europea-Mercosur, al que se opone la formación y que está generando "una competencia desleal".

Para finalizar, Del Valle ha denunciado que en los últimos seis años han desaparecido 27.600 explotaciones ganaderas en España, una "auténtica barbaridad", a la que Vox pretende "dar la vuelta apoyando a nuestro sector primario, apostando por la desregulación y el relevo generacional".